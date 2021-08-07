Yüz Estetiği için Yapılabilecek Uygulamalar – Dr. Arif Eroğlu

Günümüzde yaşlanan yüzü daha genç ve diri göstermek için kullanılan birçok ameliyatsız uygulama vardır. Bunların içinde en sık kullanılan yöntemlerden biri İp askılardır(threadlift). İşlemde kullanılan malzemelerin yapısına göre yüzde yaratılan etkinin kalıcılık süresi de değişiklik gösterir. İp uygulamaları içinde hem oluşturduğu kaldırma gücü hem de etki süresi sayesinde benzerlerinden ayrılan bir uygulama sonsuzluk askısıdır.

Sonsuzluk Askısı Nedir?

Yanaklarında gevşeme olan ve genç görünmek isteyen ancak ameliyat olmak istemeyen kişiler ameliyatsız yüz germe operasyonu için başvururlar. Bu hastalarda Fransa’dageliştirilmiş olan ve içi polyester dışı silikon malzemesinden yapılmış olan kalıcı ipler tercih edilir.

Uygulamanın etki süresi dokuların sağlamlığına göre kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Etki süresi ortalama olarak 3-7 yıl arasında değişkenlik gösterir.

Sonsuzluk askısı lokal anestezi uygulaması altında gerçekleştirilir ve uzmanlık gerektiren tedavi yöntemidir.

1-2 saatlik uygulama sonrası hastaların sosyal hayatına engel olmadan kısa süre içinde ameliyatsız yüz germenin sonucu görülmeye başlanır. Hem güvenilir ve etkili olan bu yönteme birçok ünlü de başvurmaktadır.

Sonsuzluk Askısı Nasıl Yapılır?

Uygulama öncesi muayene gerçekleştirilir ve askı uygulaması yapılacak bölgeler belirlenir. Daha sonra iplerin yerleştirileceği hatlar çizilir. İşleme başlamadan önce hastaya lokal anestezi uygulanır.

Genelde yanaklar ve kaş askılamak için saçlı deri kullanılır. 1 mmlik küçük deliklerden askılama işlemi yapılır. İşlemyaklaşık olarak 45-60 dakika arasında sürer.

Sonsuzluk Askısı Kimlere Uygulanır?

Yanaklarda gevşeme, kaşlarda düşüklüğü ve boyun derisinde gevşemesi olan Erkek yada kadın 18 yaşın üzerindeki sağlıklı kişilere uygulanır. Yanak, boyun ve kaşlara askı uygulaması yapılabilir.

Üst Göz Kapağı Estetiği Kime Yapılır?

Üst göz kapağında meydana gelen deri sarkmaları ve yağ torbaları kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur. Bu kişilerin daha genç ve göz yapısının daha doğal durmasını sağlamak için üst göz kapağı estetiği uygulaması yapılır.

Üst Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Üst göz kapağı estetiği için öncelikle hastanın muayene olması gerekir. Bu muayenede çıkartılması gereken deri miktarı ve yağ torbaları saptanır.

Üst göz kapağından muayene ile belirlenen kadar fazla deri çıkartılır, fazla yağ torbası varsa alınır. Ameliyat izi üst göz kapağının katlantısına gizlenecek şekilde planlandığı için sonrasında hiç dikkat çekmez. Üst göz kapağı estetiğiişleminin süresi 45 dak-75 dak arasında değişkenlik gösterir. Hastanın aynı gün evine gider 2-3 gün istirahat sonrası sosyal hayata dönebilir. Gözler kapatılacak şekilde bir pansuman yapılmaz.

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları

Estetik uygulamaların kişiye özel yapılmasından dolayı genelde fiyatlarda değişkenlik göstermesine neden olur. Göz kapağı estetiği için de sabit fiyat vermek doğru değildir.

Fiyat bilgisi sadece hastaların yanılmasına ve yanlış kararlar vermesine neden olur. Bu yüzden bu konuda deneyimli plastik cerraha muayene olduktan sonra doğru bir şekilde fiyat bilgisi alınabilir.

Göz Kapağı Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

İşlem sonrasında ne kadar dikkatli olunursa o kadar güzelsonuçların alınmasına yardımcı olacaktır.

Bu süreçte şişme morarma gibi durumlar olabilir. 2 gün buz torbası uygulaması bu durumu azaltır. Önerilen ilaçlar düzgün bir şekilde kullanılmalıdır.