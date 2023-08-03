NEVÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı başvuru koşullarını açıkladı. Buna göre Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ile 4’ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 44 öğrenci alacak.

Adaylar, Müzik Öğretmenliği Programı için başvuru ve ön kayıtlarını, çevrim içi olarak 10-20 Ağustos 2023 tarihlerinde http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden yapacak. 22 Ağustos 2023 tarihinde özel yetenek sınavına girecek olan adaylar, 24-25 Ağustos 2023 tarihlerinde kesin kayıtlarını yapacak.

Boş kalan kontenjan için kayıtlar ise 28-29 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak.

Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Web Siteleri: https://www.nevsehir.edu.tr/tr/39741 https://egitim.nevsehir.edu.tr/tr/39734