Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynayacağı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Dizi ile ilgili kullanıcıların araştırmaları devam ederken ilk fotoğraf da geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye resmi hesabından gelmişti.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİ KONUSU

Dizi, Leyla adında bir avukat ile aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ilişkilerinde çektiği sancıları işliyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin Eylül 2023'de yayınlanması bekleniyor.