Rıza Baba ve ekibi, Sado’nun etrafındaki çemberi daraltmaktadır. Sado, ailesiyle buluşmak için Yunanistan’a gider; ama bu buluşma, silahların gölgesinde gerçekleşir.

Metin bağımlılık merkezine yatırılır; ancak, onu orda Sado’nun adamları rahat bırakmayacaktır.

Ünal’ın, Alper’e attığı tokat ona pahalıya patlar. Rıza Baba, Alper’in intikamını kendi üslubuyla alır.

Sado’nun şehirde yarattığı terör sivilleri de hedef almaya başlamıştır. Rıza’nın ailesi alışveriş yapmak için gittikleri AVM’de kötü bir sürprizle karşılaşacaktır.