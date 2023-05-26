İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, yaklaşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ailelere uyarılarda bulunarak, 'Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil, sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler.' ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, LGS öncesi öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu.

Aksu, sınav öncesi son tekrarların önemli olduğunu, öğrencilerin son günlerde akademik olarak kendilerini yeterli hissetmedikleri konuların üzerinden bir kez daha geçebileceklerini hatırlattı.

Gülşen Aksu, sınava günler kala sakatlanmalara yol açabilecek bedensel aktivitelerden kaçınılması gerektiğine vurgu yaparak, 'Sınav gününe kadar fiziksel olarak kendilerine iyi bakmalılar. Sınava günler kala beslenme düzenlerine dikkat etmeliler. Daha önce hiç denemedikleri bir yiyeceği bu hafta yememeli, fazla ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalılar. Ayrıca son bir hafta öğrencilerin uyku düzenleri çok önemlidir. ' tavsiyelerinde bulundu.

Ergenlik döneminde sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerin duygularında iniş, çıkışların gözlemlenebileceğine dikkati çeken Aksu, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Böyle durumlarda onların duygularını anlamaya çalışmak, onlara destek olmanın ilk adımıdır. Özellikle ebeveynleri tarafından anlaşıldıklarını hisseden çocuklar aileleri ile pozitif ilişkiler kurarlar. Her çocuk özel ve biriciktir. Bu sebeple çocukların başkalarıyla kıyaslanması doğru değildir. Başkalarıyla kıyaslanan öğrencilerin başarıları değil, kaygıları artacaktır. Bu sebeple aileler çocuklarını çok iyi tanımalı ve başkalarıyla kıyaslamadan kendi potansiyeli doğrultusunda çocuklarının gerçekçi, ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olmalıdır.'

- 'Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine olan güvenleri artar'

Aksu, ailelerin bu süreçte sınav sonucunun değil, sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuğa hissettirmeleri gerektiğini bildirdi.

'Sonuca odaklanan çocuğun hırslı, sürece odaklanan çocuğun azimli olacağı unutulmamalıdır.' ifadelerini kullanan Aksu, şöyle önerileri sıraladı:

'Çocukların sadece başarısızlığı değil, başarıları da aile içinde konuşulmalıdır. Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine olan güvenleri artar. Unutulmamalıdır ki çocukların olumlu davranışları takdir gördükçe pekiştirilir ve kalıcı hale gelir. Sınav sürecinde kaygı normal bir duygudur. Bazı öğrenciler kaygıyı çok yoğun bir şekilde yaşarken bazı öğrenciler bu kaygıyı doğru bir şekilde yönetebilir. Yoğun kaygı yaşayan öğrencilerin aileleri okullardaki rehber öğretmenlerinden destek alabilirler.'

Öğrencilerin ellerinden geleni yaptıkları için başaracaklarına inanmalarının önemine değinen Aksu, sınavdan bir gün önce ders çalışılmaması yönünde tavsiyede bulundu.

Aksu, 'O günü kitap okuyarak, sevdikleri bir aktiviteyi yaparak geçirmeleri iyi olacaktır. Ders çalışmak öğrenciyi iyi hissettirecekse fazla abartmamak koşuluyla çalışabilir. Sınavdan önceki gece uyumakta güçlük çekeceklerini düşünüyorlarsa yataklarına, planladıklarından daha erken bir saatte girmeleri uykuya geçişlerinde etkili olacaktır. Olumlu düşünceler ve güzel hayaller, uykuya dalmalarını kolaylaştırabilir.' görüşünü aktardı.

Gülşen Aksu, öğrencilere, sınava vaktinde gidebilecekleri bir saatte uyanmalarını, kahvaltıda yağlı, ağır ve mideye dokunacak gıdalardan kaçınmalarını, ayrıca süreçte rahat edecekleri kıyafetleri tercih etmelerini önerdi.

- 'Kariyer yolculuklarında öğrencilerin yanındayız'

Aksu, öğrencilerin, soruları orta hızda, sorunun tam olarak ne istediğini anlayarak okumalarının doğru çözüm için ilk adım olduğuna işaret ederek, 'Zorlanılan sorularda zaman kaybetmek yerine turlama tekniğiyle o soruyu işaretleyip en son o soruya tekrar dönülmelidir. Diğer soruları çözerken bilgiler güncellendiğinden zorlanılan soruyu çok daha rahat çözebilirler.' bilgisini verdi.

Sınav sonuçlarının 26 Haziran Pazartesi günü e-okul sistemi üzerinden yayımlanacağını anımsatan Aksu, şöyle devam etti:

'Aynı gün 2023 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ve tercih listelerine yine e-okul sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölümü olarak kariyer yolculuklarında en doğru tercihleri yapmalarını sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin yanındayız. Liseye geçiş tercih ve yerleştirme döneminde kendi öğrencilerimizin yanı sıra sınava giren tüm öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunacağız.'