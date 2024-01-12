12 Ocak 2024 TV Yayın Akışı - Kanal D'de 12 Ocak 2024 Dizileri

06:45 Güneşi Beklerken TEKRAR Güneşi Beklerken

08:00 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti YENİ M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız TEKRAR Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar TEKRAR Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar

00:15 Yargı TEKRAR Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:00 Afili Aşk TEKRAR Afili Aşk

Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 659’uncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünün özeti şöyle;

Ekibimiz yeni bir suç örgütüyle karşı karşıyadır. İnternet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan bu suç örgütünün içine sızmak ve elebaşı Andaç'ı etkisiz hale getirmek yeni görevleridir.

Hüsnü, Tv programına yorumcu olarak katılmaya devam eder. Bu durum Merve’nin kaos yaratması için uygun bir ortam sağlayacaktır.

Arda’nın son zamanlarda arkadaşlarından borç istemesi dikkat çeker. Sebebinin ne olduğu yakında ortaya çıkacaktır.

Ünal tahliye olur. Bundan sonra ekibimiz için gizli istihbarat elemanı olarak çalışacaktır.

Ormanlık alanda bulunan 40 yaşlarına ait cesedin katili konusunda birçok şüphe vardır. Ekibimiz bu cinayeti çözmek için tüm şüphelileri sorgulayacaktır.