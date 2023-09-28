KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?
2024 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar günü idrak edecek.
Kurban Bayramı'nın 2. günü 17 Haziran Pazartesi,
3. günü 18 Haziran Salı ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.
2024 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı