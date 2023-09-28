KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

2024 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar günü idrak edecek.

Kurban Bayramı'nın 2. günü 17 Haziran Pazartesi,

3. günü 18 Haziran Salı ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

2024 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

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