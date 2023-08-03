Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Göre yolu üzerindeki Mostar Köprüsü devamında yer alan 138 bin metre kare büyüklüğündeki alanda yapılacak ve Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden biri olacak olan Nevşehir Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor. 2024 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan alan içerisinde bulunan spor tesisleri ve millet kıraathanesinde inşaat ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çok sayıda iş makinesi ve personel ile sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ayrıca alana çeşitli türde binlerce ağaç dikimi yapılıyor.

Toplam 6 bin 330 ağacın dikileceği ve Nevşehir’in adeta çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi içerisinde; bin 500 metre kare büyüklüğünde süs havuzu, otopark, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, seyir terasları, aromatik bahçe ve meyve bahçesi, etkinlik alanları, bisiklet parkuru ve yürüyüş yolları, çim ve beton oturma tepeleri, çocuk oyun alanları, adrenalin parkı, millet kıraathanesi, piknik alanı ve kafeler bulunacak.