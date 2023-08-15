Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 5 Ağustos’ta yapılan ve 9 gün süren festival boyunca 40 ayrı noktada düzenlenen 300’den fazla etkinliğe 1 milyon 50 bin kişi katıldı.

Festival süresince Göreme Festival Alanı, Paşabağları, Avanos Amfi Tiyatro ve Ürgüp Meydanı’nda birbirinden ünlü isimler konserler düzenledi. Festivalin en coşkulu alanı Göreme Festival Alanı oldu. Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 90’lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi gibi ünlü isimler ve grupların sahne aldığı Göreme Festival Alanı’na her akşam on binlerce kişi akın etti. Bu konserlerle eş zamanlı olarak Ürgüp Meydanı’nda da Kubat, Yavuz Bingöl ve Resul Aydemir gibi ünlü isimler Nevşehirliler’e unutulmaz anılar yaşattı.

Paşabağları’nda unutulmaz konserler

Paşabağları Vadisi’nin eşsiz atmosferinde ise hafızalara kazınacak konserler gerçekleşti. Festivalin gala konseri Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga’nın sevilen şarkıları ile Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi sevilen ozanların türkülerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Paşabağları Vadisi’ndeki gala konserinin yanı sıra en büyük ilgiyi Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri konseri gördü. Konsere katılan binlerce kişi Neşet Ertaş türküleriyle coşarken, festival süresince Paşabağları’nda Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Barış Manço gibi Türk müziğinin önemli sanatçılarının şarkıları devlet sanatçıları tarafından seslendirildi. Ayrıca Paşabağları Vadisi’nin eşsiz manzarasında kurulan sahnede gerçekleştirilen, Kırklar Meydanı semah ve Fatih Çıtlak ile “Meâlî-Yi Semâ” programları da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 9 gün boyunca gerçekleşen tüm konserleri yaklaşık 620.000 kişi takip etti.

Avanos Amfi Tiyatro’da ise festival boyunca konserler ve tiyatro oyunları ile ünlü sanatçılar Nevşehirliler ile buluştu. “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”, “80’ler Melodileri”, Muhlis Berberoğlu “Anatolian Spaceship Project”, Okay Temiz, Umut Akyürek konserleri ile Kürşat Tamer’in “Bozkırdan Nişantaşına Bir Türkü Hikayesi”, Süheyl ve Behzat Uygur’un “Hey Gidi Günler”, Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır” tiyatro oyunları binlerce kişi tarafından izlendi.

Sergilere Büyük İlgi

Festival süresince özellikle tarihi mekanlar modern sanatçıların eserleriyle buluştu. Aralarında Refik Anadol, Devrim Erbil gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de yer aldığı 10 sergiyi festival boyunca yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da bir yandan sanat ve kültürle buluşurken, bir yandan da doyasıya eğlendi. Avanos’ta kurulan etkinlik alanında festival süresince yaklaşık 43.000 çocuk, birbirinden renkli yarışmalar ve oyunlarla keyifli zamanlar geçirdi. Alanda kurulacak sahnede ise her akşam Kaptan Pengu, Şirinler, Rafadan Tayfa gibi sevdikleri çizgi film kahramanlarının tiyatro oyunlarını izleme fırsatı buldular.

Balon Festivali

Festivalin son iki günü ise Kapadokya semaları figürlü balonlarla renklendi. Kapadokya’da her sabah gökyüzüne yükselen yüzlerce balona festival kapsamında 12 ayrı ülkeden 22 figürlü balon da eşlik etti.

“Dondurma”, “Ördek”, “Oburiks”, “Ahtapot”, “Uzay Mekiği” ve “Türk Bayrağı” gibi çeşitli figürler ile sanatçıların özel desen tasarımlarıyla renklenen sıcak hava balonlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. İki gün boyunca yüzlerce kişi gün doğumunda yükselen balonları izlemek için Göreme’de bir araya geldi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Kapadokya’nın ardından 19-27 Ağustos tarihleri arasında Trabzon’da Sümela Kültür Yolu ve Erzurum’da Palandöken Kültür Yolu festivalleri ile devam edecek.