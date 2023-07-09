Türkiye'de Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ederken bu süreçte de hangi şirketlerin halk arz olacağı da araştırılmaya başlandı. Her ay Borsa'ya SPK onayı sonrasında yeni şirketler halka arz olurken Temmuz ayı itibariyle ise ne zaman yeni şirketler borsada boy gösterecek merak ediliyor.
Yakın süreçte halka arz olması beklenen yeni şirketler:
- SURGY SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- DURKN DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- PENTI PENCA TEKSTİL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ALCAS ALCAS METAL SANAYİ A.Ş.
- TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- VRGYO VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- GRYAT GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
- GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
- MEKAG MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
- HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- SKYMD ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- ATAKP ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- IZENRİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
- RONEN RÖNESANS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
- EFRCY EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
- AKCEL AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
- MHRGY MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- TMGSY TECHMİNE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- MEGMT MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- BORLS BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
- NARFE NARLI FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
- ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- BYDNR BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
- KZLYI KIZILAY İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- OBAMI OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- HDMCB HDM ÇELİK BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TEZKM TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- KAYMT KAYMET METAL İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- TCKRC KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NETCD NETCAD YAZILIM A.Ş.
- MKROY MIKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- OUTMDOUTMEDYA İLETİŞİM A.Ş.
- TVKDN TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- GLMND GÜLLÜK MANDALYA TURİZM VE LİMAN HİZMETLERİ A.Ş.
- SMMAS SMM TEKSTİL A.Ş.
- TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- CAVDC ÇAVUŞOĞLU DEMIR ÇELIK GERI DÖNÜŞÜM SANAYI VE TICARET A.Ş.
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