B12 VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESİNLER
B12 vitamini açısından zengin besinler genel olarak hayvansal kaynaklı besinlerdir.
B12 vitamini gastrointestinal sistem, kemik iliği ve aynı zamanda sinir hücrelerinin düzgün çalışması için önem arz etmektedir.
B12 vitamin eksikliği oluşmaması için B12 den zengin beslenmeliyiz.
B12 vitamin eksikliğinde; sinir sistemi bozuklukları, uyuşukluk, ekstremitelerde duyu kaybı ve kasılmalar, baş ağrısı, yorgunluk, depresyon, unutkanlık ve Pernisiyöz anemi oluşur.
Dyt. Ömer ÖZDAĞLI