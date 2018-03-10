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Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Nevşehir
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Nevşehir
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir
2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
Nevşehir
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Nevşehir
Cambridge Sınavları İçin Son 3 Gün
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden ‘Gökkuşağı Projesi’
70 yıldır sepet örerek ekmeğini kazanıyor
İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’un anma günü kutlandı
Rektör Bağlı’dan, ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı
Gülpınarlılar Yardımlaşma Derneği açıldı
Özyayla Ortaokulundan Muhteşem Başarı
Mantı ve gözleme satarak öğrencilere burs veriyorlar
Üniversitede “Adab-ı Muaşeret Konulu” Konferans Düzenlendi
Altınyıldız’da Türkiye Geneli Deneme Sınavları Serisi Tamamlandı
Yargıtay Heyeti Kapadokya Bölgesini Gezdi
AK Parti İl Başkanı Yanar; “Korkma Diye Başlayan Milli Marşımız Bu Toprakların Ruhunu Ve Bu Milletini Özünü Yansıtıyor”
Açıkgöz "İstiklal Marşı, Yerli ve Milli Mücadelenin Marşıdır"
Başkan Karaaslan, "İstiklal Marşı sadece bir şiir değildir"
Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimi yapıldı
Şehitler anısına satranç turnuvası düzenlendi
Sığınmacı kadınlar Kapadokya’da buluştu
Başkan Karaaslan’a destek ziyaretleri devam ediyor
Yeni sanayi sitesi talep toplama aşamasına geldi
Acıgöl’de iki kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi
Nevşehir İsmi Ankara-Keçiören'de bir caddeye verildi
2 milyar yıllık fosil Nevşehir’de sergileniyor
MHP’li kadınlar kahvaltıda bir araya geldi
Sabah namazı gençlik buluşmaları devam ediyor
YAZARLARIMIZ
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KİMLİK KONTROLÜ VE NÜFUS SAYIMI
Fatma Çakır Çalışkan
Eşlerarası Sorunun Temel Noktası
Prof.Dr.Emrullah GÜNEY
TOPLUMDA ŞİDDET EĞİLİMİ
Oğuz Tekcan
SSK Ne Zaman Emekli Olabilirim
İbrahim TEMEL
Dönel kavşak
Levent Ahmet Menekşe
ÇINARIN KÖKLERİ
Mehmet Gündoğdu
Güzel Sözler
Ahmet Belada
BASİRETLE BAKMAK
Tekin Bayraktar
BEBEĞİNİZİ SARSMAYIN
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Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine...
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Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Başkentte yeni otopark tarifesi
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Gersan Elektrikten 3 milyon dolarlık anlaşma
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'e-Devlet'te miras sorgulama yoğunluğu
Genel
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor
Maçın ardından
Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine...
Genel
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor
Başkentte yeni otopark tarifesi
Genel
Gersan Elektrikten 3 milyon dolarlık anlaşma
Ekonomi
Beypazarı’nda arıcılık kursu açıldı
Genel
Mehmetçik için yürüyüp kurbanlar kestiler
Genel
Yardım tırı devrildi: 2 yaralı
Genel
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İtalya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Afganistan’da el arabasında patlama: 1 ölü
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Afyonkarahisar
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Galatasaray’a 2 Gün İzin
Ferah: "Şans Rizespor’dan Yanaydı"
Türkiye Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Eskişehir İl Başkanı Azize Yasemin Paşalıgil Görevden Aldı
Trabzonspor, 2000’li Yılların Başını Akıllara Getirdi
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Çanakkale Muharebesi Kahramanlarından ’Bombacı Mehmet Çavuş’un İsmi Dinar’da Bir Mahalleye Verildi
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal:
Tayini Çıkan Dinar Garnizon Komutanına Veda Programı Kapsamında İftar Yemeği Verildi
MHP Çelikhan İlçe Başkanlığına Mehmet Çitil atandı
Adıyaman’da kardeş kavgası:2 yaralı
Kullanılmayan otomobil yandı
Adıyamanlı kürekçiler, Türkiye Gençler Kürek Şampiyonasına katılıyor
Adıyaman’da, vatandaşlar meydanları boş bırakmıyor
Önat’tan, provokatörlere sert tepki
Demokrasi nöbeti tutanlara çorba dağıtıldı
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Sıcaktan kaçan vatandaşlar tarihe sığınıyor
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Diyarbakır ve Şanlıurfa’da pamuğun kalitesi artacak
Kadınlar Diyarbakır’da ekonomiyi tartışacak
YAZARLARIMIZ
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İKİ CÜMLELİK YAZI ve MUTLULUK
10 Mart 2018
Prof. Dr. Faruk CİNGÖZ
KİMLİK KONTROLÜ VE NÜFUS SAYIMI
07 Mart 2018
Fatma Çakır Çalışkan
Eşlerarası Sorunun Temel Noktası
02 Mart 2018
Prof.Dr.Emrullah GÜNEY
TOPLUMDA ŞİDDET EĞİLİMİ
18 Ocak 2018
Oğuz Tekcan
SSK Ne Zaman Emekli Olabilirim
31 Mayıs 2016
İbrahim TEMEL
Dönel kavşak
24 Mart 2016
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