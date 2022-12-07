Yumruklu kavgada İYİ Partili vekil yaralandı, yoğun bakıma kaldırıldı. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

Yumruklu kavgada İYİ Partili vekil yaralandı, yoğun bakıma kaldırıldı...

6 Aralık 2022 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayında hemen izle! Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; deneyimli gazeteci Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan FOX Ana Haber, her gün 19.00'da FOX'ta!