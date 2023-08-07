Festival kapsamında, Nevşehir kent merkezinde hafta sonu sergi, söyleşi, çocuk atölyeleri ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirildi. Festivalin ilk günü, kent merkezinde restorasyonu tamamlanarak bir süre önce turizme açılan Meryem Ana Kilisesi'nde Refik Anadol "Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi" açıldı. Sergi festival boyunca açık kalacak.

Festivalin ilk günü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Tiyatro öncesinde ise Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde oluşturulan etkinlik alanında ise yine çocuklar için Kum Boyama Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Puzzle Atölyesi ve Cam Boyama Atölyeleri ile Planeteryum Çadırı açıldı.

Festivalin ikinci günü olan 6 Ağustos Pazar günü de TÜİK Meydanı’nda Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği start aldı. Aynı gün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklar için Ege ile Gaga tiyatro gösterisi sunuldu.

Nevşehir Belediyesi Paşa Konağı Halk Kütüphanesi’nde de Lider Hep genç Drama Atölyesi ve Kitap İmza Etkinliği yapıldı.

Festival etkinlikleri ile ilgili detaylı programa www.kulturyolufestivalle.com adresinden erişilebilir.