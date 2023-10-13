Hayatı

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu Adana'da geçmiştir. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

Oyunculuk kariyerine Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, ve MSM Oyuncuları sahnelerinde devam etti. Pervasız Tiyatro'da da rol aldı. 2004 yılında "Uy Başuma Gelenler" dizisinde Hakan Yılmaz ile birlikte oynadı. Ancak büyük çıkışını 2007 yılında başlayan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Muro karakterini canlandırarak yaptı.

Sinema dünyasında da boy gösteren Mustafa Üstündağ, "Zeynep’in Sekiz Günü" filmiyle Sadri Alışık Ödülleri'nde Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü kazandı. "Vay Arkadaş" filmi ile müzikal ya da komedi dalında yardımcı oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl " İzmir Çetesi" adlı dizide Kenan Ece ile tanıştı ve Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu. 2013 yılında Hande Altaylı'nın "Kahperengi" adlı romanından uyarlanan "Merhamet" dizisinde Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştı. 2017 yılında ise "Çukur" adlı dizide Kahraman Koçovalı karakterini canlandırdı.