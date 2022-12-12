TDK'ya göre yeni yıl kelimesi ayrı yazılmaktadır. İki kelimenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan yeni yıl kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir.

TDK'ya göre yeni yıl kelimesi ayrı yazılmaktadır. İki kelimenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan yeni yıl kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Böylece yazım hatası yapmadan doğru yazılmış olur.

Türk Dil Kurumundaki bilgilere göre yeni yıl kelimesini ayrı yazmak gerekir.

TDK'ya göre yılbaşı kelimesi birleşik yazılmaktadır. Böylece yazım hatası yapmadan doğru yazılmış olur.

Türk Dil Kurumundaki bilgilere göre yılbaşı kelimesini birleşik yazmak gerekir.