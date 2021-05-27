Uzun Boylu Erkekler Nasıl Giyinmeli?

Uzun boylu erkekler kendisine en uygun ve yakışan ürünleri buna göre tercih edebilir. Uzun boylu erkekler ayna karşısında kendisine en çok yakışan kıyafetleri elbet giyebilir. Fakat kendisine en uygun parçaları bulması uzun sürmemesi adına bilgi sahibi olması gerekmektedir. Örnek olarak gömlek modellerinde slim fit gömlek modelleri uzun boylu erkeklere daha çok yakışabilir. Özellikle uzun boylu erkekler bu noktada bol gömlek giymekten kaçınabilir.

Uzun boylu erkeklerde gömleklerin dar olmasıyla daha şık ve karizmatik bir duruş kazanılabilir. Salaş ve bol olan gömlekler giyildiği zaman bu durum uzun boylu erkekleri şişman gösterecektir. Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor. Uzun boylu erkekler kendi zevklerine göre ve yakıştığınız düşündüğü gömlek modellerini tercih edebilir. Fakat düz ve sade renklerde olan gömlek modellerine öncelik vermeniz sizin daha iyi görünmenize neden olacaktır. Özellikle dikine çizgili gömlekler sizi fazlasıyla kaba gösterebilir. Bunun yanı sıra tercih edeceğiniz ürünün yakasına dikkat edebilirsiniz. Uzun boylu erkeklere daha çok hakim yaka gömlekler çok yakışmaktadır. Buna göre bir seçim yapılabilir.

Uzun Boylu Erkekler İçin Giyinme Önerileri

Her erkeğin dolabında ceketi bulunur. Erkek kombini için ceketler çok önemli bir yere sahiptir. Uzun boylu erkekler için tercih edilebilecek en iyi ceket modeli üstüne tam oturan ve sıkı hissettiren ceket modelleridir. Uzun boylu erkekler için giyim tarzında değişiklikler yapılabilir. Özellikle pantolon tercih ederken uzun pantolon paçaları yerine daha kısa paçalar tercih edilebilir. Bu şekilde daha orantılı bir durum ortaya çıkabilir. Uzun boylu erkekler için en önemli kısımsa ayakkabı seçimidir. Uzun boylu erkeklerin ayakkabı numaraları biraz daha büyük olabilir. Bu noktada ayakları küçük gösteren ayakkabı modellerine göz atabilirsiniz. Erkekler için sunulan çok çeşitte ürünler daha şık bir tarz yakalamaya şans tanıyor. Tarzınıza uyacak ayakkabı modelleri Markastok.com ‘da sizleri bekliyor hemen inceleyin : https://www.markastok.com/erkek-ayakkabi-modelleri

İnsanlar kendi giyim tarzlarını kendi vücutlarına göre analiz ederek oluşturabilir. Bu noktada şıklık ve rahatlık ön planda yer almalıdır. Bir kişinin kendi bedenini tanımadan giyinmeye çalışması ortaya olumsuz bir durum çıkarabilir. Bu şekilde olduğunda olduğundan zayıf veya kilolu göstermek mümkün olabilir. Beden ölçülerine göre giyim tarzına sahip olmak gerekir. Uzun boylu erkekler bazı aksesuarları kullanarak kendi tarzını sağlıklı bir şekilde oluşturabilir. Örnek olarak ayakkabı ve kemer renklerinin birbirleriyle uyumlu olması daha dengeli bir giyim tarzını ortaya çıkarabilir. Uzun boylu erkeklerin ayakkabı seçiminde sivri uçlu ayakkabılardan kaçınması gerekir. Daha zarif olan modeller tercih edilebilir. İçinde kendinizi iyi hissedeceğiniz bir giyim tarzını oluşturmak önemlidir.

Giyimde İllüzyon Etkisi

Her erkek fit görünmek ve iyi bir giyim tarzına sahip olmak ister. Bu noktada erkeklerin kendi beden ölçülerine göre iyi kıyafet tercih etmesi gerekir. Uzun boylu erkeklerin kendisine en çok yakışacağını düşündüğü kıyafetleri tercih ederken bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Zayıf ve uzun boylu bir erkek gerçekten giyimde bir illüzyon etkisine sahip olmak istiyorsa desenli gömlekleri tercih edebilir. Uzun ve zayıf boylu erkekler için desenli gömlekler oldukça iyi bir seçimdir. Vücudunuza dengeli gelecek ve oturacak bir seçim olabilir. Bu konuda deseni kendi göz zevkinize göre seçebilir ve muhteşem bir uyum yakaladığınızdan emin olabilirsiniz.

Giyimde yatay çizgili gömlekler veya tişörtler tercih edilirse daha kısa ve geniş görünmek mümkün hale gelir. Bu durum uzun ve zayıf boylu erkekler için iyi bir seçim olacaktır. Uzun boylu erkeklerin günlük hayatta yatay çizgileri tercih etmesi gerekir. Bu konuda yatay çizgileri olabildiğince üst parçalarda kullanmak gerekir. Örnek olarak en çok verim alabileceğiniz ürünlerden birisi tişörtlerdir. Yatay çizgiler sahip tişörtleri tercih ederek nasıl gözüktüğüne bakabilirsiniz. Üst parça olarak tişörtün yanı sıra aynı zamanda sweatshirt veya gömlek kullanılabilir. Dengeli ve şık bir giyim tarzını oluştururken bunun gibi sihirlere başvurabilirsiniz. Bu noktada desen açısından çok sayıda tasarımı bulmanız mümkün olacaktır.

Çift Renk Kuralı

Uzun boylu ve zayıf olan erkekler için önerilebilecek en iyi şeylerden birisi tek rengin kullanılmamasıdır. Tek renk giyinmek uzun boylu erkekler için bir tercih değildir. Özellikle iki veya üç rengi aynı anda kullanırsanız daha etkileyici bir görünüme sahip olabilirsiniz. Kombin hazırlarken altın kural olarak çift renk kuralını aklınızda tutmanızda fayda var. Uzun boylu erkekler bir katalogdan seçim yaparken buna dikkat ederek seçimlerini yapmalıdır. Çift renk tercih edildiği zaman daha çekici bir görünüm kazanılabilir. Tişört seçimi yaparken renge dikkat edildiyse bir tüyo olarak omuzların ortaya çıkması için V yaka tişörtler tercih edilebilir. Yeni sezon kaliteli ve uygun fiyatları t-shirtleri Markastok.com ‘da bulabilirsiniz. Hemen inceleyin : https://www.markastok.com/erkek-t-shirt-modelleri

Uzun Boylu Erkekler İçin Pantolon Seçimi

Zayıf ve uzun boylu erkekler özellikle kendi tarzını oluştururken çok dar pantolonlardan kaçınmalıdır. Özellikle dar Jean pantolonları tercih etmemek gerekir. Bu durum erkeklerde tayt izlenimi verebilir. Çok dar pantolonları giymek kötü bir durum oluşturabilir fakat aynı şekilde geniş ve bol olan pantolonları giyebileceğiniz anlamına da gelmemekte. Uzun boylu erkekler için bele oturan dengeli pantolonların tercih edilmesi oldukça iyi bir seçim olacaktır. Bunun yanı sıra uzun boylu erkekler dikine çizgilere sahip olan pantolonları giymemelidir. Uzun boylu erkekler için örnek olarak siyah kotlar oldukça şık durabilir. Bunun yanı sıra uzun boylu erkeklerde spor giyim tarzı harika sonuçları ortaya çıkarıyor. Her türlü spor giyim ürününe uzun boylu erkekler uğrayabilir.

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