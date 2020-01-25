Türk Telekom Tarife Sorgulama

Avea tarife sorgulama işlemleri için telefonların mesaj bölümlerinden operatör numaralarına mesaj atılarak sorgulama yapılacağı gibi aynı şekilde internet üzerinde online işlemlerde de sorgulama yapılabilmektedir. Bu işlemler için herhangi bir ücret tarifesi bulunmamakta ve tamamen sorgulama işlemleri ücretsiz olmaktadır. Kişiler tamamen kendilerine özel olan tarifeler kullanmaktadır. Bu tarifelerde öncelikle konuşma, mesajlaşma ve internet paketleri ile alakalı paketler bulunmaktadır. Hangi iletişim özelliği fazla kullanılıyorsa tarifeler de ona göre şekillenmektedir. Örneğin konuşma süreleri daha uzun olan kişiler için konuşma paketleri daha fazla olmaktadır. Ya da internet kullanımları daha fazla olan ve her an internete ihtiyaç duyan kişiler için de internet paketleri daha fazla olmakta ve buna göre bir tarife belirlenmektedir. Aylık olarak ödenecek olan faturalar da bu tarifler üzerinden gelmektedir. Belirlenen tarife sınırları içerisinde kullanım yapanlar sabit ücretler öderken bu tariflerin dışına çıkan kişiler ise tarife limitlerini aştıkları için daha fazla aylık fatura ödeme işlemleri yapabilmektedir. Bundan dolayı da kesinlikle tarifler sürekli olarak sorgulanmalı ve bu şekilde olumsuz durumlara mahal verilememelidir.

AVEA Tarife Sorgulama Mesaj, Arama Ve İnternetten Gerçekleştirilmektedir

· Avea tarife sorgulama işlemlerinde yukarıda da belirtildiği gibi öncelikle mesaj yolu ile bilgi akışı sağlanmaktadır. AVEA hatlarına sahip olan kişiler tarifelerini öğrenmek için mesaj bölümlerine TARİFE yazarak 5555’e kısa mesaj atmaları yeterli olacaktır. Tüm tarife bilgileri saniyeler içinde kısa mesaj olarak gelecektir.

· AVEA tarife sorgulama işlemlerinde mesaj atılabileceği gibi konuşma yaparak da tarife sorgulaması yapılabilmektedir. Bu işlemler için de öncelikle AVEA hattı üzerinden 5000 aranmalı ve işlemler yapılmaktadır. Sabit hatlardan veya diğer operatörlerden ise sadece 444 1 500 aranarak tarife paketleri hakkında bilgi alınabilir ve tarif sorgulamaları yapılabilir.

· Tarife sorgulama işlemlerinde kullanılacak olan diğer bir yöntem ise internet sistemi üzerinden olmaktadır. AVEA internet adresinden online işlemler bölümünde tüm tarife paketleri ve kullanılmakta olan tarifler hakkında bilgi alınabilmektedir.

· İnternet üzerinden yapılan tarife sorgulama işlemlerinde sisteme girebilmek için öncelikle T.C kimlik numarası ve telefon numaraları ile isim soy isim ve güvenlik kodlarının da sisteme girilmesi gerekmektedir. Gerekli olan bu bilgiler sağlandıktan sonra sorgulama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Sorgulama İşlemleri İle Birçok Avantajlı Durum da Yakalanmış Olacaktır

Avea tarife sorgulama işlemlerinde tüm tarife paketleri hakkında bilgi sahibi olunacağı gibi aynı zamanda tarifeler arasında geçişler de yapılabilmektedir. GSM şirketleri kullanıcıları için her geçen süre yeni tarife paketleri çıkarmaktadır. Bu paketlerden yararlanılarak daha avantajlı bir iletişim sistemi kurulabilmektedir.