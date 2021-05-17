Seajet Boya, Tekne Boyası

Bu zehirli boya tekne boyası olarak adlandırılmaktadır. Zehirli boya sayesinde sezon boyunca teknenin performansı çok daha fazla artmaktadır. Bunun yanı sıra zehirli boya sayesinde tekne çok daha verimli çalışır.

Seajet Zehirli Boya Nasıl Uygulanmaktadır?

Zehirli boya tekneye uygulanırken ilk aşamada karina temizlenir. Sonrasında zımparalanır, daha sonra astarlama işlemi yapılır ve en son olarak da zehirli boyayı uygulama aşamasına gelinir. Bu uygulama çok basit gibi görünebilir fakat bu işlemin başarılı olması için teknik ve malzeme bilgisi gerekmektedir.

Zehirli Boya Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Zehirli boya seçiminde boyanın markası ve teknik özellikleri çok önemli bir yere sahiptir. Boyanın markasının ve teknik özelliklerinin iyi olması teknenin sezon içinde gösterdiği verimliliği ve performansı olumlu yönde etkilemektedir. Boya sektöründe binlerce farklı marka ve birden fazla farklı teknik özelliğe sahip olan boyalar bulunmaktadır. Bu durumda yapılması gereken şey ise teknenin kullanım alanına ve yapısına göre olan boyaların fiyatlarına göre gösterdiği performansı karşılaştırmaktır.

Boya seçimi yapılırken bu konuda uzman olan kişilerle seçim yapmak çok daha faydalı olacaktır.

Zehirli Boyaların Özellikleri Nelerdir?

Zehirli boya genel olarak tek sezon veya çift sezon boyalar olarak adlandırılmaktadır. Boyaların ayrıca teknenin yaptığı hıza göre de farklılık gösterdiği de bilinmektedir. Zehirli tekne boyaları genel olarak, serttirler, çözülebilirler ve ince bir tabaka oluştururlar. Genel kullanımlarda çözülen boyalar tercih edilmektedir. Bununla beraber sürat teknelerinde yapılan hızdan dolayı fazla sürtünme meydana geleceğinden sert yapılı boyalar tercih edilmektedir.

Eğer kişi teknenin bir önceki sezon hangi markaya ait zehirli boyayla uygulandığını hatırlayamıyorsa, bu durumda teknede mevcut olan zehirli boya tamamen tekne yüzeyinden kaldırılmalıdır. Genellikle gelcoat yüzeye kadar mevcut olan astar da dahil olmak üzere yapılmış olan bütün uygulamaların tekne yüzeyinden kaldırılması gerektiği söylenmektedir.

Eğer siz de teknenizi en uygun ve en güvenli şekilde işin uzmanlarına boyatmak istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden seajet boya ile iletişime geçebilir ve teknenizi güvenli bir şekilde boyatabilirsiniz.

Tekneleri daha yüksekte tutarak daha kaliteli boyamak için iki kollu mekanik liftler den de yararlanabilirsiniz. Böylelikle hem tekneyi her noktadan görmüş olursunuz hem de işlemi daha basite indirmiş olursunuz.