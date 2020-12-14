Saç ekimi günümüzde en çok tercih edilen cerrahi operasyonlardan biridir. Bir diğer ismi saç nakli olan bu uygulama sayesinde saçında seyrelme ve kellik bulunan kişiler daha sık ve gür saçlara sahip olabilirler. Saç ekimi uzman kişiler tarafından yapılır. Kişinin kafa yapısı incelendikten sonra vücudunda bulunan dökülmeye karşı dirençli kıl kökleri açık olan alanlara kalem aracılığı ile yerleştirilir. Saç ekiminde kullanılan choi isimli medikal kalemin kullanıldığı yönteme dhi saç ekimi denir. Biz çok aşamadan meydana gelen saç ekimi bu özel kalem yardımıyla tek seferde tamamlanır. Bu doğrultuda enseden alınan sağlıklı kıl kökleri kalem ucuna yerleştirme yer ve bu ince uç kafa derisine batırılır. İçinde bulunan kıllar deriye nakil edilir.

Saç Ekimi

Erkekler tarafından yaygın bir kullanıma sahip olan saç ekimi sayesinde gür ve dolgun saçlara sahip olmak mümkündür. Kellik ve saç dökülme problemi yaşayan kişiler saç ekimi sayesinde güzel bir görüntüye sahip olabilirler. Saç ekimi sırasında kullanacak donör bölgedeki saçların sağlıklı ve güçlü köklere sahip olması gerekir. Saç ekiminde tercih edilen yöntemin özelliği oldukça önemlidir. Bu nedenle yaygın bir şekilde dhi saç ekimi tercih ediliyor. Kullanılan bu yöntem sayesinde nakil edilen kıllarda yeniden dökülme yaşanması söz konusu değildir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi klinik ortamlarda lokal anestezi altında yapılır. Yani işlem sırasında hastalar herhangi bir ağrı ya da acı hissetmezler. Öncelikle güçlü kıl köklerinin alınacağı bölge uyuşturulur ve buradaki greftler özel kalem yardımı ile toplanır. Toplanan bu greftler yine aynı şekilde hiç zaman kaybetmeden hedeflenen bölgeye özel ucu sayesinde yeniden yerleştirilir. Saç ekimi süresi kişinin saç kaybı durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Kimi hastalar saç ekimini tek seansta tamamlarken kimi hastalar birkaç seans sonra istediği görüntüye kavuşur.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Gelişim dönemini tamamlamış ve fiziksel herhangi bir engeli olmayan her birey saç ekimi yaptırarak istediği görüntüyü elde edebilir. Saç ekimi öncesinde hastalar bir ön muayene ile kontrol edilir. Amaç saçın seyreldiğini alana güçlü kıl köklerini transfer etmektir. Bazı kişilerin vücudunda istenilen saç kökleri bulunmadığı takdirde saç ekimi yapılamaz. Çünkü saç ekimindeki temel amaç kullanılacak saç köklerini kişiden almaktır.

Saç ekimi profesyonellik istediği gibi belli bir planlama süreci gerektirir. Bu doğrultuda saç ekimi öncesinde yapılan ön muayene sırasında hastanın güçlü olan saç kökleri belirlenir. Uygun saç ekim yöntemi ile bu bölgeden alınan greftler açılan kanallara nakil edilir. Bu aşama tek bir seansta yapılabileceği gibi birkaç seansta gerektirebilir. Saç ekimi operasyonu kişiye özel olarak planlanır.

Saç Ekimi Öncesi

Hastaların saç ekimi öncesinde bazı hususlara özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu durum operasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir. Kan sulandırıcı ilaçlar, spor aktiviteleri ve sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklara saç ekim operasyonundan bir hafta önce bırakılmalıdır.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekim işlemi tamamlanan hastalar taburcu edildikten sonra pansuman için tekrar kliniğe giderler. Uygulamanın gerçekleştiği 3 günden sonra ise özel şampuanlar yardımı ile ekilen saçlar yıkanabilir. Deride kabuklanma görülebilir bu durum iyileşmenin belirtisidir. İlk hafta dinlenme oldukça önemlidir. Ekilen saçlar belli bir süre sonra dökülmeye başlar. Bu dökülmenin ardından yeniden dökülen bölgeden güçlü kıl köklerine sahip saçlar çıkmaya başlar. 6 ay sonra ise istenilen görüntü elde edilir.

Daha fazla detay için https://www.smilehairclinic.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.