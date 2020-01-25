PTT İhtarname Sorgulama

PTT ihtarname sorgulama, tamamen sizin işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanan bir uygulamadır. Sizin için gönderilen evrakların, elinize ulaşmadan önce takibini yapmanız için uygulamaya geçirilmiştir. Mahkemeler ve tüm resmi daireler sizin adınıza bir işlem yapmak ya da sizi bilgilendirmek istiyorsa, bu bilgilendirme işlemini PTT üzerinden yapmayı tercih eder. İhtarname de bu resmi kurum ve kuruluşların, yapmanızı istedikleri mecburi işlemleri ya da ödemeleri hatırlatmak amacıyla kullandığı bir aracı gibi düşünülebilir. PTT aracılığıyla gelen ihtarnamelerinizin sorgulama işlemini PTT online işlemler sisteminden yapmanız mümkündür. Güncel bilgileri takip edebileceğiniz bir alan olarak, PTT online işlem uygulamasını benimsemeli ve kullanıma geçirmeniz gerekir.

PTT Online Ne İşe Yarar?

· PTT online, gönderilerinizin takibini yapmanızı sağlayabilmenizi kolaylaştırır. Kargo ya da evrak gönderdiğiniz zaman size verilecek barkod numarasını kaybetmemelisiniz. Bu işlemlerin takiplerini yapmanız sadece bu kodla mümkün olacaktır.

· PTT ihtarname sorgulama işlemleri ile, şahsınıza gönderilen ihtarnamenin takibini yapabilir ve içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

· PTT Online uygulamaları şifre gerektirmediği için kolayca yapılabilmektedir.

· Takibini yapabildiğiniz için, gönül rahatlığıyla gönderim yapmanız mümkün hale gelir.

· Adınıza gelen ihtarnamenin takibini sağlayabileceğiniz için de, kaybolması ya da size ulaşmaması durumu için endişelenmemelisiniz.

İhtarname Nasıl Sorgulanır?

· İhtarname sorgulamak oldukça basit bir düzenek haline getirilmiştir. Öncelikle barkod numaralarınızı elinizde bulundurmanız gerekir. Barkod numaranız olmadığı zaman işlem yapmanız zorlaşır. Bu numarayı PTT şubelerinden temin edebileceğinizi bilmelisiniz. Kaybetmeniz ya da unutmanız halinde PTT görevlileri size yardımcı olacaktır.

· www.turkiye.gov.tr sitesine giriş yaparak, PTT işlem sorgulama bölümüne giriş yapmanız gerekir.

· Açılacak sorgulama sayfasında sizden barkod numaranız ve güvenlik sorusunu yanıtlamanız istenecektir. Bu boşlukları eksiksiz ve doğru şekilde doldurduğunuzdan emin olduktan sonra giriş yap butonuna tıklayabilirsiniz.

· PTT ihtarname sorgulama, kargo durumunu görme, evrak takibi yapma gibi işlemleri bu uygulamadan öğrenmeniz mümkün hale gelecektir.

PTT’nin sağladığı bu olanak sayesinde, takip işlemleri kolaylaşmıştır. Bu işlemler sadece iki dakikanızı alacak kadar kısa sürmektedir. PTT şubelerine giderek araştırma yapma ve saatlerce vakit kaybetme durumu ortadan kaldırılmıştır. Sizin de yapmanız gereken, ihtarnameleri göz ardı etmeden takibini yapmaktır. Resmi kurum ve kuruluşlar ve özellikle mahkemeler gibi yerlerin ihbarnameleri sizin için oldukça önemlidir. Bu belgelerin kaybedilmesi, yırtılması ve gerekli özenin gösterilmemesi doğru olmayacaktır. Sizin adınıza gelen bir ihtar varsa, bu ihtarın gerektirdiklerini yapmanız gerekmektedir. PTT size bu kolaylığı sunmayı hedeflemiştir.