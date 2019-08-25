Profesyonel Mikrofon

Profesyonel mikrofonlara göz gezdirdiğimizde önümüze çok geniş portföye sahip bir kategori gelmektedir. Ama genel olarak tanımlamak gerekir ise, profesyonel mikrofonlar uygun mekâna göre farklı seçeneklere sahip mikrofon modelidir. Profesyonel mikrofonların sınıflandırmak gerekirse en doğrusu kablolu ve kablosuz diyebiliriz. Profesyonel kablolu mikrofonlar, kablo yardımı ile olduğu için ses de herhangi bir bozulma meydana gelmez diyebiliriz. Diğer yandan, kablosuz profesyonel mikrofonlar UHF ve VHF bandı ile farklı çekim mesafelerine sahiptir. Mesafelere bakacak olursak VHF aralığın da 50 metreye kadar çekim kapasitesine sahip iken, UHF aralığın da 100 metreye kadar çekim mesafesine sahiptir. Tabi ki, mikrofonların çekim alanını arttırmak için farklı cihazlar internet ‘de mevcuttur. Kablosuz profesyonel mikrofonlar, Profesyonel mikrofonları aralarında kullanıldığı ses sistemine göre ayrı kategorilere ayrılmıştır. Örneğin, Masa (kürsü) , Kondenser (kafa), yaka tipi, el tipi, enstrüman mikrofonu ve bir çok çeşidi mevcuttur. Ek olarak, Profesyonel mikrofonlar diğer mikrofonlara göre daha iyi ses kalitesi ve daha donanımlı mikrofon modelleridir. Bu yüzde, farklı çeşitler sizin kullanım alanınıza göre her biri özelliklerini doğru bağlantıya göre en iyi sergileyecek olan mikrofonlardır.

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Dinamik Mikrofon

, Mikrofonlar arasında en tiz ve en pes özellikleri yakalayabilme özelliği ve mikrofonun demir kapsülü içerisinde ki filtre sayesinde, dinleyiciye anlık net ses veren mikrofon modelidir. Ek olarak, günümüzde sahne ses sistemini ve stüdyo ses sistemlerinin gözdesi olan bu ürün, canlı müzik veya eğlence sektörünün vazgeçilmez ürünüdür. Bu ürünler kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye ayırabiliriz., genel olarak üç pinli enstrüman kablosu ile bağlanmaktadır. Dinamik mikrofonların farklı modellerine baktığımızda, farklı kasada ve farklı kullanım alanlarında bir çok modele rastlayacaksınızdır. Tabi ki, bu modellerin seçimini doğru yapmak asıl konudur. Eğer elinizde ki ses sistemine uygun olanları bilmiyorsanız, yardım almadan satın alım yapmayınız. Bu konuya çözüm arayacak olursak, sayılı sitelerde canlı destek butonu ile yetkililerden onay alıp satın almanız en doğrusudur.

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Bilgisayar Mikrofonu

Günümüz dünyasında, her geçen gün yeni sektörler doğmaktadır. Bu sektörlerin arasında şuan revaçta olan youtuber yani yayıncılık sektörü muazzam bir yükseliş yapmaktadır. Bilgisayar mikrofonları, masaüstü mikrofonlar veya pc mikrofon olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Masaüstü mikrofonlara bakacak olursak, kondenser mikrofonlar en önde gelmektedir. Kondenser mikrofonlar masa standı aparatı ile masanıza sabitleyip, Yüksek ses kalitesi ve ses deki neredeyse sıfır pürüz ile videolarınız çekebilir, küçük bir ev stüdyo sisteminiz var ise sesinizi kayıt yapabilirisiniz. Kulaklıklı bilgisayar mikrofonları ise, şuan günümüzde çok yaygın olan bir diğer modeldir. Kulaklıklı bilgisayar mikrofonları, günümüzde yayıncılar tarafından hareket konforu sayesinde çok fazla tercih edilmektedir. Özelliklerine göz gezdirecek olur isek, bilgisayar mikrofonlarının yanı sıra çok fazla bir ses beklememelisiniz. Ama, eğer işiniz ses kalitesi ile değil tamamen sohbet veya internet ‘de yayın amaçlı kullanacak iseniz, bu tam size göre bir mikrofon modelidir.

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