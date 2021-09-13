Perkotek Otopark Bariyeri

Otopark bariyeri nedir?

Otopark bariyeri site ve bina giriş çıkışlarında, iş merkezleri giriş çıkılarında, avm giriş çıkışlarında ve otopark giriş çıkışları gibi noktalarda araçların giriş çıkışlarını kontrol edilmesini sağlayan istenilen araçların geçişi imkân veren istenilmeyen araçların geçişini engelleyen elektrik enerjisi ile çalışan mekanik araçlardır. Otopark bariyerlerinin yan ürün grubunda bulunan akordeon bariyerler elektrik enerjisi ile çalışmamaktadırlar.

Otopark bariyerleri bir meskene giriş çıkışta değil otoyollarda geçiş kontrollerinde de kullanım alanları vardır. Otopark bariyeri ikamet ettiğiniz site, bina veya iş merkezlerinizin araç girişlerinin bir düzene sokulması, izinsiz araçların otoparkına park etmesini engelleme, kişisel güvenliğiniz ve mesken güvenliğiniz için çok önemli ürünlerdir.

Otopark bariyeri çeşitleri nelerdir?

Araç geçişlerin kontrolü için büyük önem taşıyan otopark bariyer sistemleri kollu bariyer, mantar bariyer ve yer tuzağı ana başlıklarında sıralanır. Montajı yapılacak yerin çevre koşulları, alt yapının uygunluğu ve montaj alanının genişliği seçim yapacağınız otopark bariyerinde önemli bir unsurdur. Yeraltı kazı çalışması gerektirdiği için montaj yapılacak yerde elektrik hattı veya kanalizasyon hattı gibi bir geçiş varsa mantar bariyer kurulumu yapılamayacaktır burada tercihiniz kollu bariyer veya yer tuzağı veya diğer bir adıyla araç altı yer kapanı olacaktır.

X Ray Cihazı Nedir?

x ray geniş güvenliklerin elde edilmesi istenilen alanlarda kullanımı tercih edilen ve yaygınlaşan cihazlardır. Bu cihazların sürekli kullanımı sağlanması, her zaman üst düzey güvenlik ortamına sahip olmanızı sağlayacaktır. Titiz aramalar yapmanızı sağlayacak olan bu ürün bagajın içerisine gönderilen x ışını ile silah, bıçak ve patlayıcı maddelerin anında tespit edilmesini ve müdahale edilmesini sağlayacaktır. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de x-ray cihazlarının radyasyon yayıp yaymadığıdır. Bu cihazlar radyasyon yaymazlar örneğin hamile bir kadına zarar verme gibi bir imkanı yoktur.

X Ray Cihazları Nerelerde Kullanılır;

X ray cihazları genellikler havaalanlarında, Kamu kurum ve kuruluşlarında, alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, fabrikalarda, askeri kuruluşlarda ve bir çok alanda rahatlıkla kullanımı sağlanmaktadır. Aslında herhangi bir alan sınırlaması bulunmamaktadır, gerekli olduğu düşünülen bir çok alanda kullanımı sağlanmaktadır. Kullanımı ve kurulumu basit olan bu cihazlar gün içerisinde sizin ve bulunduğunuz ortamda ki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktadır. 1 den fazla güvenlik ile kontrol edilen alanlarda kullanımı sağlandığı takdirde güvenlik sayısını en az seviyede tutmanız yeterli olacaktır.

X Ray Cihazlarının Kurulumu

X ray cihazlarının kurulumu oldukça kolay ve pratiktir. 1 adet montör, 1 adet kasa ve kabinden oluşur. Kişi kısıtlaması yapılabilir, kabin içerisinden geçen maddelerin kayıtlarını tutar ve geriye sararak eski kayıtlara da ulaşmamızı sağlar. Organik ve inorganik madde ayrımı yapılabilmektedir.

Akordiyon bariyer nedir?

Akordiyon bariyer güvenlik amaçlı kullanılan motorlu ve motorsuz olarak ikiye ayrılan bir üründür. Alüminyum gövdesi sayesinde hem iç mekanda hem de dış mekanda kullanıma uygundur. Motorsuz akordiyon bariyerin maksimum uzunluğu 2 metre olup, birden fazla akordiyon bariyeri kelepçe ile birbirine bağlayabilir ve dilediğiniz genişlikte bir alanı kapatabilirsiniz. Geniş tekerlekleri ve dengeli yapısı sayesinde kolay açılıp kapanma imkanı sağlar.

120 cm olan yüksekliği ile üzerinde atlama ihtimalini ortadan kaldırır. Motorlu olan modellerinde uzaktan kumanda ya da kontrol paneliyle açılıp kapatılabilir. Zemine yerleştirilen proximity okuyucuları takip ederek istediğiniz yerde otomatik olarak durması sağlanır. Ürün üzerinde bulunan kızılötesi sensörler ile ani bir çarpışmayı engeller ve otomatik olarak durur. Motorlu akordiyon bariyer üzerinde lcd ekran bulunur ve bu ekran üzerinde 2000 çeşit yazının gösterilmesine olanak sağlar. Motorlu akordiyon bariyerler 9-12-15-18 ve 21 metrelik modellere sahiptir.

Akordiyon bariyer nerelerde kullanılır?

Akordiyon bariyer, geçişin kontrol altına alınmak istenildiği ya da geçişin tamamen engellenmek istenildiği her alanda kullanılabilir. Genellikle tercih edildiği alanlar, konser ve etkinlik alanları, toplumsal olayları engellemek amaçlı kortej alanları, otopark giriş çıkışları ve mitinglerdir. Akordiyon bariyerler, yapısı ve malzemesi sayesinde hem iç hem de dış ortamda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

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