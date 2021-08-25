Op. Dr. Okan Morkoç - Burun Estetiği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yöntemlerden biri açık rinoplastidir. Açık burun estetiği yönteminde burun deliklerinin alt kısmındaki dokudan faydalanılır. Bir diğer yöntem ise kapalı rinoplastidir. Kapalı burun estetiği yönteminde burun deliklerinizin iç kısmından operasyon gerçekleştirilir. Burun estetiğinden önce yapılan kontrollerden yararlanarak hangi yöntem uygulanması gerektiği belirlenir.

Doktor Okan Morkoç 1979 kars doğumludur. Kabataş Erkek Lisesin den mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesinde Tıp eğitimine başladı. Başarılı Tıp fakültesi eğitimini onur belgesi ile tamamladıktan sonra cerrahi branşlara olan yoğun ilgisi nedeni ile Estetik ve Plastik Cerrahi alanında eğitimine devam etmiştir. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştıma Hastanesi Plastik cerrahi Kliniğinde ki uzmanlık eğitimi sonrası askerlik görevini tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok çalışması mevcuttur. Zorunlu Devlet Hizmeti süresince Sivas Devlet Hastanesi ve Denizli Servergazi Devlet hastanelerinde birçok estetik ve plastik cerrahi ameliyatlarını başarı ile uyugulamıştır.Bu dönemde hayatını kendisi gibi doktor olan eşiyle birleştirmiştir. Devlet hizmeti sonrası sonrasında İstanbulda estetik cerrahi ağırlıklı olmak üzere özel çalışma hayatına başlamıştır.

KONGRE, SEMPOZYUM VE KATILDIĞI KURSLAR

Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı – 13 Mart 2004

Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Dudak Damak Yarıkları” – 30 Nisan,1 Mayıs 2004 İstanbul

9.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-19,23 Mayıs 2004 Bodrum

TPRECD ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi “Güncel Yanık ve Güncel Yara Tedavisi Sempozyumu ile Yanık ve Yara Bakımı Kursu” – 23,24 Nisan 2005 Adana

Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Baş Boyun Onarımları” – 3,4 Haziran 2005 İstanbul

27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – 14,17 Eylül 2005 Konya

3.Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Kongresi- 29,30 Eylül 2005 Ankara

Prof.Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu- 24,25 Şubat 2006 Ankara

Refresher Course on Breast Surgery , pre -17. EURAPS Annual Meeting –25 May 2006 İstanbul

17. EURAPS Annual Meeting –25,27 May 2006 İstanbul

10.El ve Üst Ekstermite Cerrahisi Kongresi Sonrası Toplantısı, El ve Mikrocerrahi Günü- 29 May 2006 İstanbul

Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Ortognatik Cerrahi ve Çene Cerrahisi” –2,3 Haziran 2006 İstanbul

V. BAPRAS Congress, ISAPS Postgraduate Mini Course – 22 May 2007 Kuşadası/ İzmir

V. BAPRAS Congress 22-26 May 2007 Kuşadası/ İzmir

Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Alt Ekstremite Onarımları” – 1,2 Haziran 2007 İstanbul

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Nefes alma zorluğu yaşayan, daha estetik bir görünüme kavuşmak isteyen ve daha birçok sebepten dolayı estetik yaptırmayı düşünen birçok insan burun estetiği fiyatları araştırması yapar. Bu sebeple burun estetiği hem sağlık hem de estetik görünüm amacıyla yaptırılabilir. Estetik operasyondan önce gerekli kontroller yapılır ve sağlık durumunuz uygunsa operasyon gerçekleştirilir.

Burun Estetiği Fiyatları

Estetik sektöründe en çok ilgi gösterilen faktör burun estetiği fiyatlarıdır. Güvenilir fiyat aralıklarını öğrenmek istiyorsanız piyasadaki estetik fiyatlarını araştırabilirsiniz. Sizin için önemli olan bütçenize uygun estetik hizmeti almaksa cerrahların sunduğu fiyat aralıklarını kıyaslayabilirsiniz. Kimi insanlar sadece fiyatları incelediği için yanlış estetik cerrahlarıyla anlaşır. Mağdur olmak istemiyorsanız ve estetik görünüm sizin için önemliyse burun estetiği fiyatları haricindeki unsurlara da dikkat etmelisiniz.

Meme Küçültme Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde insanlar birçok sebepten dolayı meme küçültme fiyatları, burun estetiği ve meme büyütme gibi estetik bilgilerini araştırarak operasyon geçirir. Genel olarak araştırdığınız zaman çok fazla estetik operasyon çeşidi bulabilirsiniz. Aynı zamanda estetik cerrah yönüyle de zengin bir sektör bulma imkânına sahipsiniz. Bu sebeple herhangi bir operasyon yaptıracaksanız çeşitli bilgiler edinmelisiniz.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Estetik cerrahınız meme küçültme fiyatları haricinde mamografi hakkında da bilgi verecektir. Çünkü meme küçültme ameliyatında uygulanması gereken yöntemler, operasyon sonrası iyileşme süreci ve buna benzer bilgileri kontroller vasıtasıyla anlayabilir. Eğer meme dokunuzda hastalık durumu varsa cerrahınız bu konuda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Düzenli aralıklarla kullandığınız bir ilaç varsa da mamografi sonucunda öğrenilir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Herhangi bir risk oluşmaması adına meme küçültme fiyatları dışında ameliyat sonrasında karşılaşacağınız durumları da araştırmalısınız. Eğer ameliyat sonrasında işlem uygulanan kısımlarda kızarıklık oluştuysa bu durum normaldir. Kimi insanlar ağrı hissettiği için endişelenir ama meme küçültme ameliyatından sonra ağrı hissedilmesi yaygın olarak görülen bir durumdur.

Meme Büyütme Estetiği

İnsanlar meme büyütme fiyatları araştırması yaparak hareket eder. Çünkü kimi insanlar bütçesine uygun hizmet sunan estetik cerrah bulamadığı için ameliyattan vazgeçer. Yalnızca estetik ameliyat fiyatlarını inceleyerek aradığınız kalitede cerrah bulamayabilirsiniz. Bu durumda cerrahın estetik operasyonlar konusundaki bilgisi, deneyimi ve kalitesi gibi bilgileri de araştırmanız gerekir. Aksi takdirde yaptırdığınız ameliyattan memnun kalmama ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Araştırmalarınızda meme büyütme fiyatları dışında hangi durumlarda estetik yaptırabileceğinize de yer verebilirsiniz. Başta meme kanseri tedavisi dolayısıyla memesinden parça alınan hastalar bu ameliyattan faydalanır. Dilerseniz bir memeniz diğerinden küçük bir görünüme sahipse simetrik olması için de cerrahlarla görüşebilirsiniz. Böylece ister sağlık ister estetik görünüm amacıyla meme büyütme estetiği yaptırma imkânınız vardır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Cerrahınıza meme büyütme fiyatları ve yöntemleri konusunda soru sorarsanız üç yöntem olduğunu öğrenirsiniz. Meme büyütme yöntemlerinden biri kök hücreden faydalanmaktır. Estetik cerrahınız kök hücreden faydalandığında memenizin dokusu kullanılır. Yapılan kontrollerin ardından meme büyütme estetiğinde silikon ve implantlardan da faydalanılır. Adı üstünde anlaşılacağı üzere bu yöntem uygulanırken kılıflar kullanılır.