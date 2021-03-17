Mayasante İzmir – Dr. Osman Baş Lazer Epilasyon Avantajları Nelerdir?

Kişilerin kıl ve cilt yapısına uygun olan yöntemlerin belirlenmesinden sonra yan etki riski oluşturmaması da sağladığı avantajlar arasında yer almaktadır. Kadın ya da erkek fark etmeden her yaştan herkese güvenle uygulanabilen estetik işlemlerdendir.

Dr. Osman Baş Kimdir?

10.03.1962 İzmir doğumlu. İlk , orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılına kadar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik hizmeti yaptı. Aynı dönemde özel kliniğinde hizmet verdi. 2004 yılında ​ Sağlık Bakanlığı onaylı Medikal Estetik Uygulama Sertifika Programını ve Hipnoz Uygulama Sertifika Programını (Yeditepe Üniversitesi) tamamlamıştır​ . 2004 tarihinden itibaren kendine ait ​ Özel Mayasante Polikliniğinde ​ medikal estetik hekimliği görevini sürdürmektedir. 2016-2018 yıllarında Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik Hekimliği Master programını tamamlamıştır. O yıldan itibaren Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik alanın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre içersinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim , workshop ve kongreler katıldı. 2017 Tarihinden itibaren Dinamik İp Askı, Ameliyatsız yüz germe uygulamasıyla bilinen Aptos firmasının Uluslararası eğitimcisidir. Ülkemizde akıllı dolgu olarakta bilinen Ellansé dolgularının ulusal eğitim doktorluğunu yürütmektedir. Hali hazırda Medikal Estetik Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Lazer Epilasyon Nedir?

İzmir lazer epilasyon işlemleri kalıcı bir şekilde istenmeyen tüylerin yok edilmesi için geliştirilmiş bir teknolojidir. Günümüzde yaygın olarak tercih edilme nedeni ise kısa süreli, acısız ve ağrısız bir şekilde uygulanarak kıl problemlerine kökten çözüm sağlamasıdır.

Kıl üreten hücrelerin fonksiyonlarını bozarak devre dışı bırakıp bir daha oluşmasını engellemeyi amaçlayarak kişilerin pürüzsüz bir tene kavuşmasına yardımcı olan etkili bir kıl alma yöntemidir. Her cilt ve kıl tipine uygun olan yöntemleri mevcut olup başarısı doğru yöntemin tercih edilmesine bağlıdır.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Epilasyon işlemleri için uzman bir kişinin cilt analizi yapması önemlidir. Cilt analizine bağlı olarak doğru yöntemleri tercih edilmesiyle süreç başlar. Lazer epilasyon cihazının başlığı kıl olan bölgeyi detaylı bir şekilde tararken cihazdan çıkan lazer ışınları da kıl köklerini tahrip etmektedir. Tahrip olan kıllar bir daha çıkmamak üzere dökülmektedir.

Belirlenen seansların sonunda acı ya da ağrı duyulmayan bölgedeki kıllar dökülerek kişi pürüzsüz bir tene kolay bir şekilde ulaşmış olur. Soğutma teknolojisi kullanılarak yapılan işlemlerden sonra kısa süreli kızarıklık görülebilmektedir ve buz uygulaması önerilmektedir. Öncesinde ve sonrasında uyulması gereken kurallar bilindikten sonra herhangi bir yan etki riski oluşmaz.

Lazer Epilasyon Kaç Seans Uygulama Gerekir?

Seans süre ve sıklığı kişinin kıl, cilt yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Vücudun her bölgesinde güvenli bir şekilde yapılan lazer epilasyon işlemleri 6 seans ve 12 seans arası etkilerini gösterir. Yüz bölgesine yapılan uygulamalarda genellikle 10 seans önerilmektedir.

Seans sıklığı olarak da genel bir şekilde bakılacak olursa vücutta ortalama 2 ay yüz bölgesine yapılacak olan uygulamada ise bu süre 1 aya inmektedir. Seansların kaçırılmaması ve atlanmaması uygulamanın başarısı açısından önem taşır.

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

Kişinin kıl ve cilt yapısına göre uygulanması gereken epilasyon uygulamalarında en sık kullanılan 4 çeşit mevcuttur. Alexandrite ve diode lazer epilasyon yöntemleri genel olarak tüm cilt tiplerine rahatlıkla kullanılabilen, acısız, soğutma teknolojisi kullanılarak yapılan işlemlerden oluşmaktadır. Ruby lazer ince tüylerin giderilmesini amaçlayan ve özellikle dudak üstü için etkili olan bir yöntemdir.

ND YAG lazer epilasyon ise çok koyu ciltler için üretilmiş bir yöntemdir. Bu iki yöntem çok derinlere etki etmesi gerektiğinden dolayı oldukça acılıdır ve bu nedenle merkezler tarafından kullanılmamaktadır. Epilasyon işlemlerinin başarısı yöntemlerin doğru tercih edilmesine bağlı olduğundan oldukça önem taşır.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Epilasyon uygulamalarında diğer estetik işlemlerde olduğu gibi kişilere özel tedavi planı yapılmaktadır. Kişinin kıl ve cilt yapısına bağlı olarak yöntemlerin belirlenmesi İzmir lazer epilasyon fiyatları için değişkenlik yaratan en önemli faktördür. Diğer etkenler arasında ise uygulamanın yapılacağı merkez, kullanılan cihazlar, uzman kişi deneyimi, seans süre ve sıklığı sayılabilir. Bu şekilde fiyatlar üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi için mutlaka bir ön görüşme ve araştırma yapılması önem taşır.

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