Lab İstanbul Laboratuvarları; Babalık Testi Hakkında Detaylar

Bazı durumlarda şüphe duyulduğunda ya da ciddi bir sağlık problemini çözmek amacıyla babalık testi istenen testler arasında yer alıyor. Paternite DNA testi olarak da adlandırılan bu test, alanında uzman doktorlar tarafından ve analistler tarafından yapılıyor. Yapılan test sonuçlarında %100’e yakın bir doğruluk saptanıyor ve kişilerin içi son derece rahat ediyor.

Babaların çocukları olup olmadığını, çocukların da babaları olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılan babalık testi her zaman doğru ve başarılı sonuçlar sergiliyor. Babaların ve çocuklarının biyolojik açıdan olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan bir test türüdür. DNA bölgelerinden alınan kan ve örnekler karşılaştırılarak son derece etkili bir test yapılmış olur.

İstanbul Laboratuvarlarının Kalite Yönetim Sistemi;

Laboratuvarımız çalışmaları, ilk aşama olan ISO -9001:2008 kalite sistem belgesini almaya hak kazanmıştır.

Sağlık Firmamız Mobil Sağlık, Laboratuvar ve Analiz, Checkup konularında ISO -9001-2008 Belgesine sahiptir. Aynı zamanda check-up konusunda ilk kalite belgesi alan firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

İstanbul Laboratuvarı, teknik altyapısı sayesinde ülkemizde yokluğu hissedilen, tıbbi ya da endüstriyel amaçlı referans laboratuvar hizmetlerini, aynı zamanda tüm sağlık sektörü ile paylaşmaktadır. Tüm sağlık sektörüne fason laboratuvar hizmeti de vermekteyiz.

Kalite Standartlarımız Gereği; Laboratuvarımızda her türlü tetkik en üst düzeyde, daha da güvenilir ve doğru şekilde yapılabilmektedir. Uluslararası kalite kontrol programlarıyla, laboratuvarlarımızda sürekli olarak testler güvence altında tutulmaktadır. Kalibrasyon ve kontrolleri sürekli tekrarlanmaktadır.

İstanbul Laboratuvarlar Grubu Vizyonu ve hizmet ilkeleri doğrultusunda öncü uygulamalarıyla sağlık sektörüne hizmete devam etmektedir. Yeni şubelerimiz size en yakın yerden hizmet verebilmek amacıyla yakında hizmetinizde olacaktır. Anadolu ve büyük illerimize yönelik hizmet hedefimize ulaşmak için atılımlarımız ve hazırlıklarımız süratle devam etmektedir.

Babalık Testi Fiyatları

Biyolojik açıdan yakınlığı ölçmek ve doğruluğu tespit etmek amacıyla yapılan testler mevcuttur. Bu test sonucunda anne ve babaların biyolojik açıdan o çocuğun anne ve babası olup olmadığı ortaya çıkar. Birçok vakada, birçok sağlık durumu söz konusu olduğunda ve birçok hayat şartı kapsamında bazen babalar ve çocuklar birbirinden uzak kalabiliyorlar.

Yıllar sonra ortaya çıkan babalar ya da çocukların biyolojik olarak yakınlığını ölçen ve en doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayan test babalık ya da annelik testi olarak adlandırılıyor. Yapıldığı kuruma bağlı olarak bu testin fiyatlarında değişkenlikler meydana gelebilir. Ancak en ideal fiyatlar kapsamında biyolojik gerçek sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Tahlil Nedir?

Tüm hastalıkların teşhisinde ve tetkiklerinde uygulanması gereken işlem tahlil olarak adlandırılır. Her birine özel tahlil fiyatları kapsamında yapılmakta olan tahliller genellikle kan, idrar ve dışkı tahlili olarak alınır. İçsel hastalıklar için, dolaşım yolu hastalıkları için, sindirim sistemi hastalıkları için ya da bağışıklık sistemi hastalıkları ve biyolojik durumları ölçmek amacıyla tahliller yapılır. Uygulanan tahlillerin yapılma süresi, tahlil fiyatları özel ya da kamu hastanesi olmasına göre farklılık gösterebilir.

Tahlil Nedir Yapılır?

Hatalığın teşhisini içsel olarak da rahat bir şekilde koyabilmek ve en doğru tedavi yöntemini uygulamak için yapılan işlemler tahlil olarak adlandırılır. Özel hastanelerde de kamu hastanelerinde de uygulanmakta olan tahliller için her yaş grubu hasta uygundur. Tahlile gitme durumu olmayan ve çok ağır hasta olan kişiler için evde kan alma ve tahlil örneği alma hizmetleri de mevcuttur. Talep iletildikten sonra kısa bir süre içerisinde derhal hizmet almak mümkündür.

Cybh Testi Ne Zaman İstenir?

Cybh testi olarak adlandırılan ve her iki cinse de yapılmakta olan bu testte kan örneği alınır. Bu testin yapılmasındaki en büyük amaç ise cinsel yolla bulaşan HIV virüsünün olup olmadığını kontrol etmektir. Alanında uzman doktorlar ve analistler tarafından yapılmakta olan Cybh testinde HIV virüsü tespitine yönelik çalışılır.

Alınan kan örneklerinde bu virüse rastlanıp rastlanılmadığı ortaya çıkar. Kişiden kişiye cinsel yolla ya da kan yoluyla bulaşmakta olan HIV virüsünün net bir tedavi yöntemi bulunmaz. Ancak hastalık ne kadar teşhis edilirse o kadar iyidir.

Check Up Paket Fiyatları

Sağlıklı olmak herkesin her zaman en büyük hayali ve amaçları doğrultusunda yerini alır. Ancak sağlıklı olup olmadığınız anlamak için düzenli olarak kontrol yaptırmanız gerekir. Tıp dilinde check up olarak adlandırılan bu durum her yaş grubu için geçerlidir. Düzenli aralıklarla özel ya da kamu kurumlarında kişi baştan aşağıya herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını öğrenmek için kontrol ve tahliller yaptırabilir. Uzman doktorlar tarafından sunulan check up fiyatları dahilinde size en uygun paketi tercih edebilirsiniz.