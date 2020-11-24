Kripto Para Madenciliği Nedir, Nasıl Yapılır? Uzmanından Kripto Para Madenciliği

Teoride, bir bilgisayara ve internete sahip olan herkes kripto para madenciliği yapabilir.

Kripto para cüzdanları arasında yapılan transferler, çoğu Blockchain’de onaylanmadan önce mempool ismi verilen bir işlem havuzuna aktarılır. Ardından bu işlemler bir araya getirilir ve bir blok oluşturulur. Bu bloklar, ağa bağlı diğer cihazlar tarafından doğrulanarak onaylanmasının ardından Blockchain’e yazılır. Kripto para ağları için oldukça değerli olan madenciler, transfer işlemlerini doğrular, onaylar ve Blockchain’in bir kopyasını saklarlar. Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır? Günümüzde kripto para madenciliği yapmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Karlılık, maliyet ve zorluk bakımından bu yöntemleri üçe ayırmak mümkündür.

ASIC Madenciliği

ASIC, yani Uygulamaya Özel Entegre Devreler, tümüyle kripto para madenciliği odaklı geliştirilmiş sistemlerdir. Bu sistemlerin içlerindeki özel donanımlar ve yazılım, bu devreleri kripto para madenciliği yapmak üzere özel birer donanım haline getirmektedir. Çok sayıda işlemcinin bulunduğu ASIC cihazlar, yüksek hesaplama kapasitesine sahiptirler ve çok fazla enerji tüketmektedirler. Bu nedenle ASIC cihazları ile madencilik yapan kripto para madencilerinin elektrik tüketimini karşılayacak elektrik altyapısına sahip olmaları gerekmektedir. Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) gibi İş Kanıtı (Proof of Work) algoritması kullanılarak madenciliği yapılan bilen kripto paralar yüksek hesaplama kapasitesine ihtiyacıyla karşımıza çıkmaktadırlar. Bu nedenle bunların madenciliği artık sadece ASIC madencilik cihazları ile yapılabilmektedir.

CPU Madenciliği

CPU yani Merkezi işlem Birimi (işlemci) ile de kripto para madenciliği yapılabilmektedir. Evlerde kullanılan kişisel bilgisayarlara kurulacak bir madencilik yazılımı ile kolaylıkla CPU madenciliği yapılabilmektedir fakat günümüzde bu yöntem, diğer madencilik yöntemlerine göre çok düşük performanslı olması sebebiyle artık neredeyse hiç kullanılmamakta, tercih edilmemektedir. Piyasa değeri bakımından popüler olan kripto paraların büyük çoğunluğu için işlemcilerle madencilik yapmak artık imkansızdır. Bilgisayar işlemcileri artık iş kanıtı madenciliğinde kullanılmak yerine, Hisse Kanıtı (Proof of Stake - PoS) madenciliğinde kullanılmaktadırlar. Bu madencilik türünde yüksek hesaplama gücüne gerek yoktur. Sadece madencilik cihazının çalışır halde olması ve gelir elde etmeye yeterli miktarda kripto para olması yeterlidir.

Bulut Madenciliği

Bulut madenciliği, kripto para madenciliği yapmak, bu işten gelir elde etmek isteyen ancak yeterli donanım, zaman ve bilgi birikimi bulunmayan kullanıcılar için sunulan alternatif bir madencilik hizmetidir. Madencilik yapmak isteyen kullanıcılar, bulut madencilik servislerinden işlemci gücü kiralar ve bu işlem gücünü istedikleri madencilik havuzuna yönlendirerek kripto para madenciliği yaparlar. Bulut madenciliğinde, dönemlik kontratlar ile farklı kripto para madencilik türleri için işlemci gücü kiralanmaktadır. Servis bakım ücreti gibi ek ücretlerle sunulan bu hizmette kontrat döneminde ödenen ücret yükseldikçe elde edilen gelir artmakta, düştükçe elde edilen gelir düşmektedir. Bulut madenciliği, kriptopara madenciliği yapmak isteyen ancak yeterli donanım, zaman, bilgi birikimi ya da sermayesi olmayanlar için sunulan alternatif bir madencilik hizmetidir. Diğer madencilik türlerine göre daha düşük maliyetli görünmesine rağmen bulut madencilik yöntemini tercih eden kullanıcıların kar edebilmesi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Kripto Para Madenciliğinden Kazanç Sağlamak Mümkün mü?

Kripto para madenciliğinden kazanç sağlamak, seçeceğiniz madencilik türüne, kripto para birimine ve fiyatlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kripto para madenciliğinde kar elde etmek zaman alan bir süreçtir ve bir donanım satın alıp maliyetini amorti etmesi veya bulut madenciliği için önden ödenen ücretlerin karşılığının alınması için beklemek gerekmektedir. İşlemci gücü arttıkça gelirin artması beklense de elektrik tüketiminin artması ve daha fazla cihazı bir arada çalıştırmak, bu cihazlar için yeterli soğutmayı sağlamak gibi ek maliyetlerle karşılaşılmakta, bakım ücretleri öne çıkmaktadır. Ayrıca Bitcoin’in fiyatı da madenciliği yapılan kripto para biriminin fiyatını doğrudan etkiler. Bu sebeple güncel Bitcoin haber ve kripto para haberlerini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Kripto para madenciliği yapmak ve bu işten gelir elde etmek için öncelikle yeterli teknik bilgiye sahip olmak gerekir. Yeterli donanıma, altyapıya, cihazları barındıracak ve soğutabilecek alana ve bu cihazları işletebilmek oldukça meşakkatlidir. Özellikle İş Kanıtı madenciliği yaparken, zorluk seviyesi arttıkça gelirler düşmektedir. İş Kanıtı madenciliğinde geliri korumak için düzenli olarak donanım yatırımı yapmak, performansları azalan cihazları yenilemek gerekir ancak yüksek donanım maliyetleri ve elektrik sarfiyatıyla karşılaşmamak adına İş Kanıtı madenciliği yerine Hisse kanıtı madenciliği yapmak kullanıcılar arasında giderek yaygınlaşmaktadır.