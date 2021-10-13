KDV Tevkifatı Nedir?

Bu kavramı fatura içinde olan KDV tutarının belli bir oranının, alıcı tarafından ödenmesini sağlayan bir kesintiyi ifade eder. Bu sayede KDV tutarının bir bölümünü satıcı öderken bir bölümünü de alıcı öder.

Örnekle daha detaylı inceleyelim;

Satış faturası yazdırdınız ve tutarınız 100 TL. Bu tutara KDV hesaplama formülüne göre %18 KDV eklediğimiz zaman toplamda faturanız 118 TL oluyor. Normal şartlarda satıcı, 18 TL KDV vergisini ödemek ile yükümlüdür. Ancak tevkifat devreye girdiği zaman iş değişir: Bu örneğimizde de 5/10 tevkifat oranı (yani yarı yarıya) kullanacağız. 18 TL KDV tutarının yarısı olan 9 TL tevkif edilmiş olur. Böylece bu tutar, satıcının değil alıcının ödemesi gereken bir meblağ haline gelir. Faturanın son hali de 118 TL’den 109 TL’ye düşer.

Tevkifat Çeşitleri Nelerdir?

Gelir Vergisi Tevkifatı: Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda yapılan kesintilerdir.

KDV Tevkifatı: KDV’nin, belirli oranlar doğrultusunda alıcıdan ve satıcıdan kesilmesi.

KDV Tevkifatı Nasıl Hazırlanır?

KDV tevkifatı ile getirilen düzenleme işte budur. Yarı yarıya paylaşılacak olan faturada bu tip oranları belirlemeniz size ait değildir. Önceden belirlenmiş oranlar genel olarak 5/10 ya da 9/10’dur. Eğer alıcı, satıcı olarak sizden tevkifatlı fatura hazırlamanızı istiyorsa, bu oranı alıcıdan öğrenmek durumundasınız.

Tevkifatlı fatura ödemeden önce, yukarıda da belirttiğimiz gibi oranların değişiklik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Basit hesaplarla anlatacak olursak;

Satış faturanızın tutarı 200 TL ve KDV oranınız da %18 olsun. KDV tutarı 36 TL, toplam fatura ise 236 TL olur. Normal şartlarda satıcı olarak 36 TL KDV ödemeniz gerekir fakat tevkifat yapıldığında kullanılan oran 5/10 ise 18 TL ödemeniz yeterli olacaktır. Bu durumda toplam faturanız ise 236 TL yerine 218 TL olur.

Bu işlemler öncesinde mutlaka mali müş