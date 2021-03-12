Eğitimin Dikenli Yollarında Akademi Rehberinizdir

Özel sektörün işe alım konusunda yöntemleri farklıdır. Oysa kamuya personel alımında yıllardır merkezi sınavla yapılan ve " KPSS Sınavı " olarak biline bir sınav vardır.

Yüksek öğrenimini devam ettiren kişilerin bildiği diğer bir önemli sınav ise yine ÖSYM tarafından yapılan " DGS Sınavı" dır.



Dgs ve Kpss Nedir?

Ösym tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilen " DGS sınavı"; meslek yüksek okulları ile Açıköğretim Ön Lisans programlarını bitirmiş kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçmelerine imkan veren sınavın adıdır.

" KPSS Sınavı " olarak biline sınav ise; kamuda çalışacak yani kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak kişilerin seçildiği sınav olarak tarif edilebilir. Anlaşıldığı üzere her iki sınav da genç insanların yaşamlarında son derece önemli ve belki de dönüm noktası olacak kadar hayati ehemmiyette sınavlardır.

Neden Kurslara Gitmek Gerekiyor?

Bugün artık bu sınavlara milyonlarca insanın katıldığı düşünülürse, amatörce ve el yordamıyla Dgs ve Kpss sınavlarına girip kazanmanın pek gerçekçi olamayacağı anlaşılır.

Ciddi bir hazırlık gerektiren bu sınavlara çeşitli kpss kursu ve dgs kursu olanaklarını kullanarak hazırlanıp girmek kesinlikle doğru bir yöntem olacaktır. Sadece bilgi açısından gerekli koşul olmayıp karmaşık sınav sistemi içerisinde doğru yöntemlerle ilerlemek adına rehberlik almak da gerekmektedir.

İstanbul Eğitim Akademisi tecrübesi İle Rehberinizdir.

Hem Kpss hem de Dgs sınavlarında başarısını ortaya koymuş olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olan bir eğitim kurumudur İstanbul Eğitim Akademisi. İstanbul Eğitim Akademisi bu alandaki yılların getirdiği tecrübesini kaymakamlık kursu ve hakimlik kursu başta olmak üzere kursiyerlerinin başarısı için seferber etmektedir.

Başarılı kadrosu ile yüzlerce kursiyerin hayatlarına dokunarak başarıya taşımış olmanın verdiği haklı gururunu taşımaktadır. Çünkü İstanbul Eğitim Akademisi kursiyerlerini yaşamlarını derinden etkileyecek dönemeçlerde onların yanında yer aldığının bilincindedir. Bu sorumluluk duygusu ile hareket etmekte olması da kurum olarak İstanbul Eğitim Akademisini kendi alanında zirveye taşımaktadır.

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