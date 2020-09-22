Cilt Temizleyici ve Güzelleştirici Maske - Prof. İbrahim Saraçoğlu

Gün içerisinde tahriş olan, yıpranan cildimizi hem korumaya hem de yenilemeye yönelik bir maske öneren Saraçoğlu, günlük bakımda cilt sağlığının önemine değiniyor. Cildimizin daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesi için cilt maskesi uygulamasını öneren Saraçoğlu, bu maskenin en güzel doğal malzemelerle yapılacağını belirtiyor. Ayrıca güzellik maskesi cildimizin tazelenip diriliğini korumasına yardımcı oluyor.

Tamamen doğal malzemelerden evde kolaylıkla yapılabilecek olan temizleyici maske, düzenli olarak yapılıp uygulandığında cilt yüzeyinde büyük bir yenilenme ve tazelenme sağlıyor.

4 kayısı çekirdeğe yakın soyulur az su ile kaynamaya başlar üzerine 1 kırmızı elma kabuğu çok ince ve küçük olarak soyulur. 5-6dk kaynadıktan sona püre haline getirilir. Aynı zamanda robottan, blenderdan geçirerekte yapabilirsiniz. Tarif 4 kişiliktir. Yüzünüzde 15-16 dk kalacak. Çok cıvık olduysa yüzünüze sürdükten sonra saç kurutma makinesi ile kurutabilirsiniz.