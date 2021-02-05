Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılıyor?

Burun estetiğinin tercih edilme sebeplerinin diğer estetik ameliyatlara nazaran daha kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda zorunlu hallerin dışında estetik kaygısı için burun estetiği yaptıranların sayısı epey fazladır. Ankara burun estetiği doktoru Serdar Yüce’ye merak edilenleri sorduk.

Burun Estetiği Ne Zaman Yapılır?

Burun estetiği estetik kaygı dışında burnun şeklinden kaynaklanan sağlık problemleri nedeniyle yapılır.

Burun estetiğinin yapıldığı durumlar şöyledir;

Burnun yüz yapısına göre büyük ya da küçük olması

Burnun kemerli olması

Burnun çöküntülü veya eğri olması

Burnun ucunda deformasyon oluşması

Burnun ucunun düşük olması

Burnun içinde et bulunması

Özellikle burnun içinde et olması ve burunda oluşan çeşitli deformasyonlar nefes alma güçlüğüne sebep olur. Bu durumlarda hastanın yaşam kalitesini arttırmak için burun estetiği ameliyatı olması neredeyse zorunludur. Yine de burun estetiği ameliyatların büyük bir kısmı isteğe bağlıdır.

Burun Estetiği Açık Teknik Ameliyatı Nedir?

Burun ucu problemleri ve ileri derecede kemik eğriliği problemlerinde genelde açık teknik ameliyatı tercih edilir. Açık teknik ameliyatın tercih edilmesinin en önemli nedeni ise cerrahın direkt görüş alanında yapabilmesidir. Bu durum cerrah açısından ameliyatı daha kolay ve konforlu hale getirir. Ayrıca açık teknik, yeni cerrahların burun estetiği ameliyatını öğrenmesi içinde önemlidir.

Açık teknik ameliyatının bir diğer önemli avantajı ise iz bırakmamasıdır. Yine de bu durumun cerrahın yeteneğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle burun estetiği ameliyatı olmak istediğinizde alanında yetkin, başarılı cerrahları tercih etmelisiniz.

Burun Estetiği Kapalı Teknik Ameliyatı Nedir?

Burnun küçültülmesi, burun sırtındaki tümseklerin giderilmesi ve burnun yamukluklarının düzeltilmesi durumlarında kapalı teknik ameliyatı tercih edilir. Kapalı teknik ameliyatı tamamen iz kalmayacak şekilde gerçekleşir. Genelde 2-3 saat arasında süren kapalı teknik ameliyatında genel anestezi veya lokal anestezi tercih edilir. Anestezinin türüne ise cerrah karar verir. Ancak hastanın endişesine göre imkan varsa genel anestezinin tercih edildiğini de söyleyebiliriz.

Kapalı teknik ameliyatının bir diğer avantajı ise ameliyat sonrası ağrıların daha az ve iyileşme süresinin daha kısa olmasıdır. Özellikle açık teknik ameliyatına göre iyileşme süresi çok daha kısadır. Müdahale burnun içinden yapıldığı gibi için ameliyat sonrasında iz de kalmaz. İz kalmaması nedeniyle kapalı teknik ameliyatının sıklıkla tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Burun estetiği ameliyatından sonra dikkat edilmesi gerekenler şöyledir;

Operasyon sonrası 4 saat boyunca su tüketilmemelidir, bu süreçte dudaklar ıslak bezle nemlendirilebilir. 4 saatten erken sürede su tüketilirse yoğun mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetler baş gösterir.

Operasyon sonrası uyurken dik vaziyette yatılmalıdır, uyku esnasında buruna zarar verecek yatış pozisyonlarından kaçınılmalıdır.

Hafif sporlar, operasyon sonrası 2-3 hafta içinde yapılmaya başlanabilir. Ancak ağır sporlar en az 1 ay süreyle yapılmamalıdır.

1 ay boyunca denize ya da havuza kesinlikle girilmemelidir.

Operasyon sonrası 2 hafta boyunca sümkürmemeye dikkat edilmelidir.

Operasyon sonrası 2-3 haftalık süreçte korumasız güneşe çıkılmamalı, güneşe çıkılıyorsa mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır.

Belirttiğimiz noktalara dikkat edilmesi iyileşme sürecini hızlandırdığı operasyon sonrası dönem çok daha konforlu bir hal alacaktır