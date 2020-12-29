Bursa Rusça Dil Kursu

Rusya’nın teknoloji ve bilimde olan ilerlemesi sayesinde Rusça dünyada en çok tercih edilen dillerden biridir. Edebiyat alanında da yarattığı özgün eserler sayesinde Rusça diline ilgi oldukça fazladır.

Rusya’nın özellikle son 20 yıldır ekonomik olarak büyük bir atılımın içinde olması nedeniyle kazanılan bir Rusça kullanım yetkinliği kariyerinizde sizlere oldukça fazla ivme kazandıracaktır. Rusça öğrenimi birçok önde gelen firma için bir adım önde olmanızı destekleyen bir hedeftir.

à Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Okulunda RUSÇA EĞİTİMİ

Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursu alanında uzman eğitmen kadrosu, 36 yıllık eğitim tecrübesi ve ezberden uzak 4 beceri odaklı eğitim müfredatı sayesinde zaman kaybetmeden devam edeceğiniz öğrenim programı sağlamaktadır. Bursa Rusça Dil Kursunda alanında uzman konuşma ve yazma becerilerinde size destek sağlayabilecek eğitim içeriğiyle nitelikli bir rusça eğitimi elde etmiş olursunuz. Bursa Rusça Dil Okulu seviyenize uygun eğitim içeriğiyle günlük hayatta ve iş hayatında aktif kullanabileceğiniz dil yetkinliği oluşturabilirsiniz.

RUSÇA A1 SEVİYESİ EĞİTİM SÜRECİ

A1 eğitim seviyesini tamamlayan bir öğrencinin günlük durumlarda, sosyal hayatla iletişim sürdürebileceğini; bunun yanı sıra azami dil yetkinliğini kullanabileceğini ifade etmektedir.

RUSÇA A2 SEVİYESİ DERS SÜRECİ

A2 eğitim seviyesini bitirdiğinizde tek başınıza alış veriş yapabilir, anadili Rusça olan kişilerle günlük konuşmalar yapabilirsiniz.

RUSÇA B1 SEVİYESİ DERS SÜRECİ

Bu seviye Rusya’da yüksek meslek eğitim kurumları da dahil olmak üzere birçok üniversite, enstitü, akademi eğitim kurumlarında görev almak için yeterli bir seviyedir. Bu seviyeyi tamamlamış bir öğrenci gazete, dergi ve kitaplarda uzun olmayan metinleri okuyabilir ve anlayabilir, kısa diyalogları devam ettirebilir, diyalog başlatabilir yetkinlikte olmaktadır.

RUSÇA B2 SEVİYESİ DERS SÜRECİ

B2 seviyesini tamamlamış bir öğrenci ise günlük iletişimde herhangi bir problem yaşamadan ve hatta beşeri bilimlerde filoloji hariç teknik alanlarda ve mühendislik alanlarında çalışma hayatında olabileceği bir dil becerisi elde eder. Aynı zamanda B2 seviyesini tamamlamış olmak lisans veya master diplomasının alınması için gereklidir.