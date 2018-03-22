Budapeşte Ve Prag Gezisi Hakkında Bilgiler

Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte; eski binaları, tarihi yapıları, ucuzluğu ve eğlenceli gece hayatıyla bilinir. Bu muhteşem şehirde Türk tarihinden birçok iz görülür. Şehirdeki termal kaplıcaların birçoğunda Türk hamamı da bulunmaktadır. Ruin barlarıyla size farklı atmosferler sunacak bu güzel şehrin festivallerini de es geçmeyin! Avrupa’nın en ucuz şehirlerinden biri olan Budapeşte’de görülmesi gereken yerler ise şu şekilde;

Budin Kalesi

Kale, Moğol istilasından kaçan Macarlar tarafından 13. yüzyılda yaptırıldı. Kale, şehrin Peşte tarafının harika bir manzarasını sunar. Mohaç savaşı sırasında zarar görse de restore edilmiştir. Günümüzde UNESCO tarafından dünya miras listesine alınmıştır.

Aziz Stefan Kilisesi

Şehrin meydanındaki devasa kilise, iç ve dış mimarisiyle etkileyicidir. Kilisenin üç yüzden fazla basamağı bulunur. Oldukça yüksekte bulunan kubbenin tepesine çıkıp şehrin muhteşem manzarası izlenebilir. Ayrıca çoğu şehir etkinliği buranın önünde yapılır.

Balıkçı Tabyası

Budin Kalesine yakın olan bu yapı manzara izlemek için oldukça uygun bir yerdir. Yapımı 50 yıl sürmüş olan bu mekanın yapılış tarihi günümüze oldukça yakındır. Çevresini saran her biri bir Macar topluluğunu temsil eden 7 kuleden oluşur. Bölgede yaşayan balıkçıların savaşlarda gösterdikleri destek nedeniyle bu yere Balıkçı Tabyası denir.

Gül Baba Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman ile Mohaç seferine katılan Gül Baba isimli bilge daha sonra dönmemiş ve orada ölmüştür. Türbesi bu bölgeye yapılmıştır. Ayrıca burada Gül Baba'ya ait bir de heykel bulunmaktadır. Macaristan'ın fethinde önemli rol alan Gül Baba Türk - Macar dostluğunu da temsil etmektedir.

Kahramanlar Meydanı

Kahramanlar Meydanı, Macaristan’ın savaş kahramanlarının temsili heykellerinin yer aldığı, şehrin en önemli yerlerinden biridir. Buradaki kahramanlar 7 Macar kabilesini temsil eder. Meydan pek çok önemli olaya şahitlik etmiştir. Bu nedenle Macaristan için en önemli meydanlar arasında kabul edilir.

Prag Gezilecek Yerler

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag tarihi ve kültürel olarak oldukça zengin içeriğe sahiptir. Bu nedenle en fazla turist çeken şehirler arasına girmeyi de başarır. Köprüleri ve sanat eserleriyle bilinen Prag, romantik anlar sunmasıyla da çiftlere hitap eder. Bu büyülü şehirde görülmesi gereken yerleri paylaşıyoruz;

Prag Kalesi

Bu kale şehri tam gören bir tepeye yapılmıştır. Farklı medeniyetlerin merkezi olmuş bu kale Roma Germen İmparatorluğu tarafından da tercih edilmiştir. Günümüzde Cumhurbaşkanı ofisi de burada yer alır. Etrafını renkli evler bulunan bu mekan 9. yüzyılda inşa edilmiştir. Ayrıca burada Aziz Vitus isminde önemli bir katedral mevcuttur.

John Lennon Duvarı

Ünlü müzisyen John Lennon öldürüldükten sonra onun anısına slogan ve görsellerin yapıldığı duvar, turistler için ilgi odağı haline gelmiştir. Grafiti ile ünlü olan bu sokak rengarenk bir dünyayı karşınıza sunmaktadır.

Charles Köprüsü

800 yıllık bu köprü doğal afetlere rağmen ayakta durmayı başarmıştır. Ayrıca kenarlarındaki heykeller sayesinde ayrı bir mimari değer kazanmaktadır. Hristiyanlar için değerli olan bu mekan aynı zamanda tarihi bir değere de sahiptir.

Eski Kent Meydanı

Şehrin her an hareketli olan meydanı genellikle geleneksel pazarlara ev sahipliği yapar. Tarihi dokusunu bozmadan günümüze ulaşan meydanda Astronomik Saat Kulesi de bulunur. Barok dönemin uzantısı olan bu yerde sokak gösterilerini seyretmek mümkündür.

Prag Yahudi Mahallesi

Burası 10. yüzyılda Yahudilerin yaşadıkları yerdir. Bölgede 6 tane sinagog vardır. Ayrıca bölge 800 yıllık bir tarihe sahiptir.

Prag ve Budapeşte’yi Prontotour’un Orta Avrupa turları kapsamında gezebilirsiniz. Üstelik bu turlara Viyana şehri de dahil olmaktadır.