Borsada Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Borsada Hisse Senedi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Şirket Satışları

Hissesini alacağımız borsada işlem gören şirketin geçmiş yıllar satışlarına bakmalısınız.Şirketin her yıl bir önceki yıla göre enflasyonun üzerinde büyümesi gerekiyor.Şirkette büyüme çok önemli ve istikrarlı olması gerekiyor.

Sektördeki Konumu

Şirketin faaliyet gösterdiği sektöründe en az ilk beş oyuncusu içerisinde yer alması önemlidir.

Finansal Güç

Şirket ortaklarının mali yönden güçlü olması gerekiyor. Bu çok önemlidir çünkü yaşanabilecek bir kriz esnasında şirketine yeterli finansal destek çok önemlidir.Patronu şirket değil patron şirketi desteklemelidir.

Yatırım Kabiliyeti

Şirketin büyümesi için yatırım kapasite artışı çok önemlidir. Teknolojisi de çok önemli. Bu yüzden borsa da işlem gören şirketin en az üç yılda bir yatırım yapıp yapmadığına bakın.Bu şirketin finansal sağlığı bakımından çok önemli bir gösterge olacaktır.( Buna bakmak için şirketlerin faaliyet raporlarını okuyabilirsiniz)

Yabancı Ortaklık

Yine borsa da işlem gören bir şirketin yabancı ortağının da olması çok önemlidir. Bu durumun olduğu şirketler bilançoda makyaj yapamaz ve adaletli bir şekilde temettü verir. Birbirlerini denetlerler avantajdır.

Geçerli Hikaye

Borsada hisse senedini aldığınız şirketin bir hikayesi olması gerekiyor .Sektöründe de beklenti olması gerekiyor.Büyüyen gelişen sektörler iyi olandır.Büyüme hikayesi dışında satış veya ortaklık gelişmelerinin olabileceği şirketi seçmekte önemlidir.

Dürüst Patron

Şirket sahibinin şaibeli, adı çıkmış veya sermaye piyasalarında ceza almamasına dikkat edin.Bu çok büyük sorunlar doğurabiliyor.Şirket sahibinin karakteri sağlam olacak.Şirketi kurumsal bir bakışla yönetecek .

Şirket Bilançosu

Şirketin bilançosundaki dönen varlıklarının şirketin kısa ve uzun vadeli borçlarının toplamını karşılamasına dikkat edin. Yada en az %70 i diyelim.

Faaliyet Karı

Şirketin gelir tablosunda net kar ve zarar dan daha çok faaliyet kar’ına odaklanın.Dövizle borcu olan şirketlerde dövizin dalgalandığı dönemlerde kur farkından yüksek zarar yada kar açıklayabiliyor ve bu sonuçlar yanıltıyor yatırımcıları. Esas faaliyet karı çok önemlidir.

Kar Marjı

Gelir tablosundaki satışlardan maliyetleri çıkardığınızda brüt kar rakamını bulursunuz.Bu şirketin kar marjı oluyor .Bu kar marjının azda olsa her dönem artması şirketin maliyetlerini kontrol ettiğini gösterir ve sağlıklı olan budur.

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