Bitcoin Nedir? Coin ve Token Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bitcoin haberleri ve kripto para haberlerinde sıklıkla coin, token ve hatta Bitcoin kavramlarının birbirleri yerine kullanıldıkları görülüyor. Ancak bu kavramlar arasında bazı farklılıklar bulunuyor.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin (BTC), teknik dokümanında da belirtildiği gibi “kişiden kişiye elektronik ödeme sistemi” olarak tanımlanabilir. Bitcoin bireylerin birbirleri arasında, herhangi bir üçüncü kuruma ihtiyaç duymadan fon transferi yapılabilmesine merkezsiz olarak imkan tanıyor.

Bitcoin ile yapılan işlemler geleneksel sistemlerde yapılan transferlerden birçok yönüyle ayrılıyor. Öncelikle BTC ile gerçekleşen işlemler geleneksel fon transferlerinden çok daha hızlı yapılıyor. Çünkü geleneksel sistemlerde bulunan prosedürler Bitcoin sisteminde bulunmuyor. Ayrıca BTC ile 7/24 işlem yapılabildiği gibi mesai günleri ve mesai saatleri gibi kavramlar da Bitcoin’de bulunmuyor.

Bununla birlikte Bitcoin işlemleri geleneksel sistemlere kıyasla çok daha ucuza ve sabit ücrete gerçekleşiyor. Geleneksel sistemlerde oransal bir ücret alınırken BTC’de 100 dolar da gönderilse 1.000.000 dolar da gönderilse aynı ücret ödeniyor. Dolayısıyla bu durum özellikle sınır ötesi ve büyük ödemelerde daha önemli bir konu halini alıyor.

Öte yandan Bitcoin’in üzerine kurulu olan Blockchain teknolojisi geleneksel sistemlerden çok daha güvenli olarak nitelendiriliyor. Çünkü Blockchain merkezsiz ve dağıtık olarak çalışıyor. Yani Blockchain üzerine kaydedilen her işlem dünyada dağıtık halde bulunan binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Dolayısıyla Bitcoin ile ilgili bir işlemi değiştirmek ya da silmek isteyen kişiler hem aynı anda binlerce sisteme müdahale etmek zorunda hem de o işlemden sonra gelen tüm işlemlere yine eş zamanlı olarak müdahale etmek zorunda.

Bu işlem her ne kadar imkansız olmasa da çok zor. Çünkü CoinTürk adlı websitesinde de belirtildiği gibi Blockchain sistemi kriptoloji ile korunuyor ve tüm bloklar kendinden önce gelen bloğun bilgilerini barındırıyor.

Bunlara ek olarak Bitcoin ile yapılan işlemler anonim olarak gerçekleştiği için güvenilir değillermiş gibi lanse ediliyorlar. Ancak durum böyle değil. Dünyada kötü niyetli faaliyetlerde kullanılan paralar genellikle nakit olarak el değiştiriyor ve nakit takibi yapmak oldukça zor. Ancak Blockchain’de kayıtlı olan işlemler ilk işlemden son işleme kadar binlerce bilgisayarda bulunuyor ve isim olmasa da IP numaraları ve cüzdan adresleri ile takipler oldukça kolay şekilde tamamlanıyor.

Altcoin Nedir?

Altcoin’ler Bitcoin’e alternatif olarak üretilen kripto para birimleridir ve piyasada bulunan coin, token, stablecoin, non-fungible token ve merkezsiz finans token’larının tümü altcoin kategorisi altında değerlendiriliyor.

Tüm altcoin’lerin arkasında belli bir amaca hizmet eden projeler bulunuyor ve altcoin’ler de tıpkı Bitcoin gibi Blockchain teknolojisini kullanıyor. Günümüzde piyasa değeri bakımından en büyük altcoin Ethereum’dur (ETH). Ethereum, akıllı sözleşmeleri hayatımıza sokan bir proje olarak nitelendirilebilir. ETH ise Ethereum platformunun kullandığı kripto para birimidir.

Ethereum’un yanı sıra günümüzde popüler olan altcoin’ler arasında Tether (USDT), Ripple (XRP), Polkadot (DOT), Cardano (ADA), Stellar (XLM) ve UniSwap (UNI) sayılabilir.

Coin ve Token Farkı

Coin ve token sık sık birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Ancak bu iki kavram arasında küçük farklar bulunuyor.

Coin, kendi Blockchain’ini kullanan varlıkları tanımlamak için kullanılırken token, başka Blockchain’iler üzerinde çalışan varlıkları temsil eder. Coin’lerin gelecekte para birimlerinin yerine kullanılabileceği düşünülüyor ancak token’lar için böyle bir durum söz konusu değil.

Coin’leri dolar, euro ve TL gibi düşünebiliriz. Token’lar ise bir şirket içinde kullanılan varlıklar olarak değerlendirilebilir. Örneğin; son zamanlarda popülerliği artan taraftar token’ları belli bir futbol kulübünün kullandığı varlıklardır.

Bu iki kavrama ek olarak bir de stablecoin ve son zamanlarda popülerlik kazanan non-fungible token’lar (NFT) bulunuyor. Stablecoin’ler geleneksel bir para birimine, değerli bir metale ya da bir kripto para birimine sabitlenen varlıklar iken NFT’ler tekillik token’ları olarak tanımlanabilir.

Örneğin; Tether (USDT) dolar sabitli bir altcoin’dir. USDT’nin fiyatı bire bir oranında dolara sabittir ve volatilesti çok düşük olduğu için ödemelerde tercih edilen bir varlıktır.