Ata Tohum Nedir? Ata Tohum Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Anadolu’nun bereketli toprakları, ülkemizin binlerce yıldır tarımın beşiği konumunda olmasında büyük rol oynuyor. Yerli tohum veya diğer adıyla ata tohum da tarımda verimliliğin nesilden nesile aktarılmasındaki önemli bir paya sahip. Peki özellikle son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ata tohum nedir?

Bugün sizlerle yalnızca çiftçilerin değil, herkesin mutlaka bilgi sahibi olması gerektiğini düşündüğümüz ata tohumlarını inceleyip bu konuda titizlikle yürütülen Ata Tohumu Projesi’ne dair bilgileri ve tarımsal üretimdeki dikkate değer gelişmeleri paylaşacağız. Sizler de ata tohumu hakkında merak ettiğiniz ve bilinmesinde fayda olan tüm detayları içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Atalarımızın Gelecek Nesillere Armağanı: Ata Tohum Nedir?

8 bin yıldan fazla süredir tarım faaliyetleri sürdürülen Anadolu topraklarında yetiştirilen her bir ürün, bugün artık bir önceki günden daha kıymetli hale geliyor. Çünkü her geçen gün dünya nüfusu artarken tüketiciler ne yazık ki besleyici özelliği giderek azalan gıdalarla buluşuyor.

Tam da bu nedenle atalarımızdan bizlere yadigar kalan, doğal ve organik ata tohumları ile yapılacak yerli üretime olan ihtiyaç da bugünlerde tüm çarpıcılığı ile gün yüzüne çıkıyor. Üstelik yüksek tansiyondan kansere kadar birçok kritik hastalığın sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kaynaklı olarak ortaya çıktığı da göz önünde bulundurulduğunda sofraların bir an önce geleneksel tarım ürünleri ile buluşması gerektiği sonucuna ulaşılıyor.

Genetiğiyle hiçbir şekilde oynanmış ve kimyasal maddelere maruz kalmamış, nesiller boyunca özelliğini kaybetmeden aktarılabilmiş doğal ata tohumları ise sağlıklı bir toplum için gereken yeterli beslenme koşulları için en büyük ihtiyacı karşılamayı vadediyor. Ata tohum ile üretimin besin değerleri üzerindeki önemli etkilerinin yanı sıra farklı konularda da faydaları olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ata Tohumu Kullanmak Neden Önemli?

Ata tohum veya diğer bir deyişle yerli tohum, daha önce de üzerinde durulduğu üzere geçmişten günümüze kadar hiçbir özelliğini kaybetmeden gelebilmiştir, yani süreklilik sahibidir. Bu durum sağlıklı ve doğal beslenme noktasında kesinlikle büyük bir öneme sahip olmakla birlikte tarımda verimliliğin artmasına da yardımcı olmaktadır.

Çünkü kısır olmadığı için sürekli olarak üretilebilen ata tohumları ile her sene ürün alabilmek mümkündür. Bu da çiftçiler için maliyet avantajı ile birlikte kalite açısından da avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla tüketiciler, çok daha sağlıklı ürünlere daha uygun fiyatlı bir şekilde ulaşacaktır.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, tarım üretiminde verimliliğin artmasının, ülke ekonomisine de katma değer sunacağı anlamına gelecektir. Buradan yola çıkıldığında yerli tohum ve milli tohum olarak da adlandırılan ata tohumun ülkemizde tarım endüstrisinin beklenen noktaya ulaşması için en büyük önceliklerimizden biri olması gerektiği sonucuna rahatlıkla ulaşılabilir.

Ata Tohumu Projesi ile Anadolu Tatları Nasıl Koruma Altına Alınıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Ata Tohumu Projesi, ülkemizin dünyanın önde gelen tohum üreticilerinden biri olma hedefine hizmet eden en önemli projelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İlk olarak 2017 yılında başlatılan Ata Tohumu Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde ata tohumu ile onlarca farklı ürün elde edilmiş durumda. Buna göre projenin başlatıldığı dönemde vatandaşların bağışladığı ve daha sonra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı araştırma enstitülerindeki uzmanlar tarafından incelenen tohumlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından çoğaltıldı ve nihayetinde üreticilere ulaştırıldı.

Bu süreçte ata tohumları, resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik ile birlikte güvence altına alındı. Yönetmeliğe göre eskiden kişi adına tescil edilen yerel tohum çeşitleri, artık devlet adına tescil ediyor ve çoğaltma işlemleri için bakanlığın ilgili kuruluşlarına veriliyor. Böylece sada verim ve kalitenin artırılması için analizler de daha sağlıklı bir şekilde yürütülebiliyor.

Ata Tohum Üretimi ile Kaç Farklı Ürün Elde Edilebiliyor?

Ata Tohumu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ilk sonuçları, kırsal kalkınma ve kırsal turizmde beklentilerin de ötesinde başarılara ulaşılacağına işaret ediyor. Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Eylül 2019’da gerçekleştirilen Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısındaki konuşmasında belirttiği üzere ilk etapta 60 ton ürün elde edilmiş durumda.

Konuyla ilgili olarak “Bu ürünler içinde Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un on dilim kabunundan Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşitten 60 tona yakın ürün bulunmaktadır.” diyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, anılarımızda yeri dahi silikleşen çok sayıda lezzetin ve kokunun nostalji olarak kalmayıp seneler önceki gibi yine sofralara ulaşacağını belirtti.

Şimdiye kadar TAGEM uzmanları tarafından 56 yerel tohum türünün incelemeye alındığı ve bunların proje kapsamında halen tanımlama ve kayıt işlemlerinin devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen zamanlarda daha fazla sayıda yerel lezzete kavuşacağımızı öngörmek mümkün.

Mevcut durumda incelemeye alınan tohum türlerine ek olarak bakla, barbunya, bezelye, börülce, çörek otu, pancar, patates, rezene, soya, sumak, zaprana otu, yulaf, mısır, mercimek, buğday, arpa, çavdar, karpuz, kavun, patlıcan, ıspanak, tere, turp, şalgam gibi çok sayıda sebze ve meyve için de işlemlerin sürdüğü biliniyor.

Öte yandan Ata Tohumu Projesi kapsamında vatandaşlar tarafından bağışlanan tohumlardan bazılarının da fide haline getirildiği bilgisi de proje tanıtım toplantısından çıkan bir diğer detay. Proje ile ata tohumlarından elde edilen ürünlerin giderek daha fazla yaygınlaşması amaçlanır kayıt altına alınan tohumların da satışlarının yapılması planlanıyor.