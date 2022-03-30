Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmaya çalışır.

Türkan Mine’nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer’le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan’ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer’e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

Rüçhan Mine’nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer’den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer. Rüçhan’ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.

Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin’in öğrenmesidir. Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur. Dönüş’ün arkadaşı için yazığı mektup, Derya ve Serdar’la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.

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Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

HİKAYE:

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

29 Mart 2022 Kanal D yayın akışı

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09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI Neler Oluyor Hayatta?

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