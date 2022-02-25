TV8 Tüm Gün Yayın Akışı - 25 Şubat 2022
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program 11:15 Karakomik Filmler: Deli [ampersand] Emanet Sinema 13:30 Canım Annem / Tekrar Dizi 15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma 20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma 00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
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TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL