TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye 107. Bölüm 24 Kasım Salı
MasterChef Türkiye'de 15. haftanın kaptanlık oyununu kazanan Ebru mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Sefa ile birlikte haftanın takımlarını belirlediler.
MasterChef Türkiye 2020 - 24 Kasım 107. Bölüm Tanıtımı
MasterChef Türkiye'de 15. haftanın kaptanlık oyununu kazanan Ebru mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Sefa ile birlikte haftanın takımlarını belirlediler. İki takım kritik dokunulmazlık oyunu öncesi ödül oyununa çıkıyor. Peki ödül oyununu kim kazanacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin 24 Kasım günü ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...
TV8 YAYIN AKIŞI 24 Kasım 2020
06:00Oynat BakalımProgram
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Oynat BakalımProgram
09:30MasterChef TürkiyeYarışma
14:15Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15Doğduğun Ev KaderindirDizi
02:30Doya Doya ModaYarışma
04:308x8Program
05:15Bilginiz OlsunProgram
TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle
TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.
TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.
Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal