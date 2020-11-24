TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye 107. Bölüm 24 Kasım Salı

MasterChef Türkiye 2020 - 24 Kasım 107. Bölüm Tanıtımı

MasterChef Türkiye'de 15. haftanın kaptanlık oyununu kazanan Ebru mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Sefa ile birlikte haftanın takımlarını belirlediler. İki takım kritik dokunulmazlık oyunu öncesi ödül oyununa çıkıyor. Peki ödül oyununu kim kazanacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin 24 Kasım günü ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...

TV8 YAYIN AKIŞI 24 Kasım 2020

06:00Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Oynat BakalımProgram

09:30MasterChef TürkiyeYarışma

14:15Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15Doğduğun Ev KaderindirDizi

02:30Doya Doya ModaYarışma

04:308x8Program

05:15Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



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TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.





TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.TV8'i HD kalitedeizlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileriUYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/DIGITURK: Kanal 28D-SMART: Kanal 28KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANALTİVİBU: 29. Kanal