Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti

Çarşamba akşamları yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' artık cumartesi akşamları ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı dizisinin yerine ise FOX’un bir başka dizisi Zümrüdüanka yayınlanacak. Sen Çal Kapımı'nın 19. yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü Fox TV ekranlarında olacak.

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.