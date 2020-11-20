Sadakatsiz 7. bölümü kesintisiz HD izle – Sadakatsiz 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 6. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin altıncı bölümünün konusu şöyle;Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.

Aldığı yüksek reytingler ve sosyal medya başarısı ile de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin beşinci bölümünün konusu şöyle;Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜ KANAL D'DEN İZLE



SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI HENÜZ YAYINLANMADI...