Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru 3 Aralık 2020 Perşembe Canlı İzle

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise, Sekerat hali nedir? Kişi sekarat halinde neler görür? Ölüm yaklaşırken ahiret kapıları nasıl açılır? Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da.

Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizi nasıl tanıtıyor? Peygamber Efendimizin bütün insanlığa gönderildiği müjdeci ve uyarıcı olduğu ayetlerde nasıl anlatılıyor?

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında…