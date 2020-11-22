Maria ile Mustafa 12. Son Bölüm (22 Kasım) Tek Parça HD İzle

Maria ile Mustafa 12. Bölümde Neler Olacak?

"Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi?"

Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

Mustafa arada kalıyor. Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır. İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır. Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir. Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır. Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir? İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.

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