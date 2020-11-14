Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Programı 14 Kasım 2020 Tekrarı İzle

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Gülbin Tosun kimdir: Gazeteci, muhabir, televizyon programcısı ve sunucusu, Fox Ana Haber Hafta Sonu Sunucusu.

Gülbin Tosun kimdir?

Gazeteci, muhabir, televizyon programcısı ve sunucusu, Fox Ana Haber Hafta Sonu Sunucusu. 1978 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi mezunu. Üniversite yıllarında sağladığı üstün başarı ile TRT spikerlerinden eğitim alma şansını yakalayan sayılı öğrenci arasında yer aldı.

Gülbin Tosun, 1995 yılında Kanal E ekranlarında, haber spikerliği ve aynı zamanda muhabirlik yaptı. 1999 yılında Show TV ekranlarına geçti. Show TV’de Reha Muhtar’ın haber ekibinde yer alarak, o dönem Show TV’de gece haberlerini hazırlayan ve sunan isim oldu. Tuncay Özkan ile Fatih Altaylı’nın kendisine getirdiği teklifi değerlendiren Gülbin Tosun, 2000 yılında Kanal D ekranlarında spikerlik ve sunuculuk yapmaya başladı.

Başarılı sunucu, 2001 yılında eğitimini tamamlamak için Londra’ya gitti. Bir süreliğine Londra’ya yerleşen Gülbin Tosun,2001 yılında Londra Türk Radyosunda haber programı hazırlamaya ve sunmaya başladı. Aynı zamanda dünya tarafından tanınan haber ajansı, Reuters Haber Ajansı’nda stajını tamamlamayı başardı. 2003 yılında ise Londra School of Business Studies Marketing’ten mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Gülbin Tosun, 2006 yılında SKY Türk kanalına geçti. SKY Türk ekranlarında sabah haberleri kuşağı aracılığı ile izleyicisiyle buluşan Gülbin Tosun, bir süre bu kanalda sabah haberlerini sunmaya devam etti.

2010 yılında Fox Ana Haber’e geçen Gülbin Tosun, hala aynı kanalda hafta sonu haberlerini sunmaktadır

Kaynak Yeniçağ: Gülbin Tosun kimdir?

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