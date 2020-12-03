Gelinim Mutfakta 589. Bölüm (3 Aralık 2020) Canlı İzle

Aysun, gelinlerle yaşadığı sıkıntı yüzünden büyük gerginlik yaşıyor. Nurcan Hanım, İlayda ve kaynanası Nurcan'ın tüyolaştığını iddia ediyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de

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Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu: “Ekranları yemeğe, heyecana ve eğlenceye doyuracağız”

Hafta içi her gün yayınlanacak olan program, gündüz kuşağına renk katmaya devam ederken hem eğlendirecek hem de kazandıracak.

Gelinim Mutfakta ile bu sezon izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Büyüktopçu, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“Öncelikle çok heyecanlıyım. Şahane giden bir iş bana emanet edildi. Çekimlere başladık. Birbirinden iddialı yarışmacılarımız var ve bomba gibi geliyoruz. Ekranları yemeğe, heyecana ve eğlenceye doyuracağız.”