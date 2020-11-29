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Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 29 Kasım 2020 Pazar

29 Kasım 2020 Pazar Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Kefaret Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından 25 Litre: Suyun Peşinde yer alacak. İşte merak ettiğiniz 29 Kasım 2020 Pazar Cumartesi tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Televizyon 29.11.2020, 18:20
Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 29 Kasım 2020 Pazar
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Fox TV yayın akışı - 29 Kasım 2020 Pazar

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 KEFARET

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 MUCİZE DOKTOR

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 KEFARET YENİ BÖLÜM

00.45 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE

01.30 YASAK ELMA 

03.30 BAY YANLIŞ

05.45 ŞEVKAT YERİMDAR 

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