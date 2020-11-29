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Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 29 Kasım 2020 Pazar
29 Kasım 2020 Pazar Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Kefaret Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından 25 Litre: Suyun Peşinde yer alacak. İşte merak ettiğiniz 29 Kasım 2020 Pazar Cumartesi tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Televizyon 29.11.2020, 18:20
Fox TV yayın akışı - 29 Kasım 2020 Pazar
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 KEFARET
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 MUCİZE DOKTOR
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
00.45 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE
01.30 YASAK ELMA
03.30 BAY YANLIŞ
05.45 ŞEVKAT YERİMDAR