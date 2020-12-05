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Esra Erol’da Bugün (4 Aralık 2020) Tek Parça Full HD Youtube İzle!
Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlgi ile takip edilen programda sıra dışı olaylar ile ses getirmeye devam ediyor. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 4 Aralık 2020 Cuma Esra Erol canlı izleme sayfası...
Televizyon 05.12.2020, 01:45
Esra Erol’da bugün…
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