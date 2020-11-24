Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm (24 Kasım 2020) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ATV yayın akışına göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama saati 20.00 gözüküyor.İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.

ATV YAYIN AKIŞI 24 Kasım 2020



08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

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14: 00 Beni Bırakma



16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence19: 00 atv Ana Haber Haber00: 20 Maria ile Mustafa Tekrar02: 30 Kırgın Çiçekler05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. Bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Yeni Bölümde Neler Olacak?

"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

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