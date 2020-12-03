Doya Doya Moda 2. Sezon 104. Bölümü (3 Aralık 2020) Tek Parça Youtube'dan İzle
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda her bölüm nefes kesiyor! İşte Doya Doya Moda’nın 1 Aralık tarihli 102. Bölümü. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!
Doya Doya Moda - 3 Aralık tanıtımı
Doya Doya Moda'nın 3 Aralık'ta ekranlara gelecek yeni bölümünde ne maceralar yaşanacak dersiniz. İşte yanıtı...
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda her bölüm nefes kesiyor! İşte Doya Doya Moda’nın 1 Aralık tarihli 102. Bölümü. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!
YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2020
06:00 Oynat BakalımProgram
08:30 Kırmızı OdaDizi
11:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
02:30 Doya Doya ModaYarışma
04:30 8x8Program
05:15 Bilginiz OlsunProgram