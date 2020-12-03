Doya Doya Moda 2. Sezon 104. Bölümü (3 Aralık 2020) Canlı İzle

Doya Doya Moda - 3 Aralık tanıtımı

Doya Doya Moda'nın 3 Aralık'ta ekranlara gelecek yeni bölümünde ne maceralar yaşanacak dersiniz. İşte yanıtı...

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda her bölüm nefes kesiyor! İşte Doya Doya Moda’nın 1 Aralık tarihli 102. Bölümü. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!

CANLI İZLE

YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2020

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Kırmızı OdaDizi

11:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi

14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram

02:30 Doya Doya ModaYarışma

04:30 8x8Program

05:15 Bilginiz OlsunProgram